Политика "АдГ" вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга
18:30 06.02.2026
Политика "АдГ" вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга
Политика "АдГ" вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга
Немецкая полиция вновь начала расследование в отношении политика от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорна Хёке по подозрению в использовании... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
тюрингия
германия
саксония-анхальт
bild
тюрингия
германия
саксония-анхальт
в мире, тюрингия, германия, саксония-анхальт, bild
В мире, Тюрингия, Германия, Саксония-Анхальт, Bild
Политика "АдГ" вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга

Bild: политика "АдГ" Хёке вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга

© AP Photo / Jens SchlueterГлава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке
Глава регионального отделения правой партии Альтернатива для Германии Бьорн Хёке - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Jens Schlueter
Глава регионального отделения правой партии "Альтернатива для Германии" Бьорн Хёке. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Немецкая полиция вновь начала расследование в отношении политика от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорна Хёке по подозрению в использовании нацистского лозунга, сообщил таблоид Bild.
Как отмечает издание, Хёке уже дважды был осужден за использование нацистских лозунгов. Теперь внимание правоохранителей привлекло то, что политик во время провалившегося голосования по вотуму недоверия премьер-министру Марио Фойгту в парламенте Тюрингии использовал фразу ("всё для Германии"), совпадающую с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. В современной ФРГ использование данной фразы влечет юридическую ответственность как использование символики антиконституционных организаций.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Жительницу Москвы отправили в СИЗО за посты с нацистской символикой
5 февраля, 18:14
"Полиция начала расследование, чтобы проверить подозрение в возможном преступлении", - сообщила полиция.
Как и в случае с выступлениями Хёке в Саксонии-Анхальт в 2021 году и в Тюрингии в 2023 году, обвинение снова связано с использованием символики неконституционных организаций. Сообщается, что в дальнейшем к делу может быть привлечена и прокуратура Эрфурта. Председатель земельного парламента Тадэус Кёниг назвал выступление Хёке провокацией.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Экс-судья Слука мог коллекционировать нацистскую атрибутику
3 февраля, 15:47
 
В миреТюрингияГерманияСаксония-АнхальтBild
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
