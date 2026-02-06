Политика "АдГ" вновь заподозрили в использовании нацистского лозунга

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Немецкая полиция вновь начала расследование в отношении политика от правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бьорна Хёке по подозрению в использовании нацистского лозунга, сообщил таблоид Bild.
Как отмечает издание, Хёке уже дважды был осужден за использование нацистских лозунгов. Теперь внимание правоохранителей привлекло то, что политик во время провалившегося голосования по вотуму недоверия премьер-министру Марио Фойгту в парламенте Тюрингии использовал фразу ("всё для Германии"), совпадающую с запрещенным лозунгом штурмовых отрядов СА времен национал-социализма. В современной ФРГ использование данной фразы влечет юридическую ответственность как использование символики антиконституционных организаций.
"Полиция начала расследование, чтобы проверить подозрение в возможном преступлении", - сообщила полиция.
Как и в случае с выступлениями Хёке в Саксонии-Анхальт в 2021 году и в Тюрингии в 2023 году, обвинение снова связано с использованием символики неконституционных организаций. Сообщается, что в дальнейшем к делу может быть привлечена и прокуратура Эрфурта. Председатель земельного парламента Тадэус Кёниг назвал выступление Хёке провокацией.
