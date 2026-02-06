Рейтинг@Mail.ru
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
10:02 06.02.2026 (обновлено: 10:44 06.02.2026)
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России
2026-02-06T10:02:00+03:00
2026-02-06T10:44:00+03:00
в мире
литва
белоруссия
россия
владимир путин
нато
литва
белоруссия
россия
в мире, литва, белоруссия, россия, владимир путин, нато
В мире, Литва, Белоруссия, Россия, Владимир Путин, НАТО
В США раскрыли детали секретного плана Германии против России

TNI: ФРГ перебросит 5 тысяч солдат и 105 танков на границу Литвы с Белоруссией

© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие военнослужащие
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Немецкие военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Германия планирует направить около пяти тысяч военнослужащих, а также 105 танков Leopard 2A8 на юго-восточную границу Литвы с Беларусью в рамках плана по наращиванию вооруженных сил в Прибалтике, пишет журналист Питер Сучиу для издания The National Interest.
Автор назвал это частью секретного плана OPLAN DEU, разработанного для противодействия якобы российской угрозе.
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
"Просто использует". На Западе раскрыли, до чего Россия довела НАТО
2 февраля, 05:30
"В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона в рамках ожидаемого наращивания военного присутствия, в результате которого к 2027 году в крупнейшей балтийской стране может быть размещено более 5000 военнослужащих. <…> Их разместят вблизи города Руднинкай, расположенного примерно в 30 км от юго-восточной границы Литвы с Беларусью <…> В рамках согласованного Берлином и Вильнюсом плана действий планируется размещение 105 основных боевых танков Leopard 2A8, состоящих на вооружении Германии", — говорится в материале.
В последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
"Не предотвратят". В Германии забили тревогу из-за плана НАТО против России
31 января, 10:21
 
В миреЛитваБелоруссияРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
