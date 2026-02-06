Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo - РИА Новости, 07.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:52 06.02.2026 (обновлено: 02:04 07.02.2026)
https://ria.ru/20260206/genprokuratura-2072814054.html
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo - РИА Новости, 07.02.2026
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика Leonardo. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-06T22:52:00+03:00
2026-02-07T02:04:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b2ad75de6cd4dcc64a2ce964e81640c8.jpg
https://ria.ru/20260131/sud-2071454361.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004939937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a36166aa0590edb8570652464b80f37e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, генеральная прокуратура рф
Россия, Генеральная прокуратура РФ
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo

ГП потребовала передать РФ имущество разработчика системы бронирования Leonardo

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика Leonardo.
Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
«

"Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается", — пояснили в "Ростехе".

В конце января в Leonardo произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы — АО "Сирена-Трэвел".
Иск подан в суд 4 февраля. Ответчиками выступают: "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также порядка 45 лиц.
По данным РИА Новости, среди ответчиков, в частности, проходит генеральный директор "Сирена Трэвел" Михаил Баскаков.
Как сообщает РБК, в их числе также значится сын Баскакова Иннокентий, а также другие частные лица, имеющие доли в данной компании.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Суд изъял в доход государства имущество экс-главы ГИБДД Челябинска
31 января, 17:38
 
РоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала