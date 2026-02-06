Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика Leonardo .

Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.

« "Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается", — пояснили в "Ростехе".

В конце января в Leonardo произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы — АО "Сирена-Трэвел".

Иск подан в суд 4 февраля. Ответчиками выступают: "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также порядка 45 лиц.

По данным РИА Новости, среди ответчиков, в частности, проходит генеральный директор "Сирена Трэвел" Михаил Баскаков.