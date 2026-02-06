https://ria.ru/20260206/genprokuratura-2072814054.html
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo - РИА Новости, 07.02.2026
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика Leonardo. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-06T22:52:00+03:00
2026-02-06T22:52:00+03:00
2026-02-07T02:04:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
россия
Новости
ru-RU
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество частных собственников компании "Сирена-Трэвел" — разработчика Leonardo.
Согласно данным, которые есть в распоряжении РИА Новости, предварительное слушание по иску назначено на 18 февраля.
«
"Иск затрагивает частное юридическое лицо, которое не входит в состав госкорпорации. На работе системы это никак не сказывается", — пояснили в "Ростехе".
В конце января в Leonardo произошел глобальный сбой, после которого авиакомпании сообщали о приостановке предоставления услуг. Его причиной стали проблемы в сетевой инфраструктуре на стороне оператора системы — АО "Сирена-Трэвел".
Иск подан в суд 4 февраля. Ответчиками выступают: "Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопмент Холсинг СА", АО "Авиаконсорциум", а также порядка 45 лиц.
По данным РИА Новости, среди ответчиков, в частности, проходит генеральный директор "Сирена Трэвел" Михаил Баскаков.
Как сообщает РБК, в их числе также значится сын Баскакова Иннокентий, а также другие частные лица, имеющие доли в данной компании.