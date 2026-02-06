В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чтобы уменьшить сумму квитанции за отопление, нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях нормам, и если нет - сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу УК или ТСЖ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).

"В феврале 2026 года возможен перерасчет сумм за отопление в квитанциях, но важно понимать, что это не автоматическая процедура для всех. Уменьшение платежа - это законная компенсация за недополученное тепло, и для ее получения гражданам необходимо активно отстаивать свои права", - сказал он.

Депутат отметил, что в первую очередь нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях установленным нормативам: в жилых комнатах она не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - ниже плюс 20 градусов. По его словам, также существуют строгие ограничения по допустимой продолжительности перерывов в отоплении: суммарно не более 24 часов в месяц, а в регионах с особенно холодным климатом температурные нормы могут быть выше.

"Если температура в квартире упала до 12-18 градусов, единовременный перерыв не должен превышать 16 часов, а при температуре 8-10 градусов - всего четыре часа. За каждый час превышения этих допустимых сроков размер платы должен снижаться на 0,15 процента. Для инициации перерасчета необходимо выполнить четкий алгоритм действий", - сказал Панеш.

По словам парламентария, при обнаружении недостаточной температуры или отсутствии отопления следует незамедлительно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Он добавил, что обращение нужно зафиксировать, записав номер заявки, время звонка и имя принявшего вызов диспетчера, а после этого важно добиться составления официального акта проверки.

"Представители управляющей или ресурсоснабжающей организации обязаны выехать, провести замеры температуры воздуха и радиаторов и оформить соответствующий документ. Этот акт, подписанный всеми сторонами, является главным основанием для перерасчета. В нём должны быть четко зафиксированы периоды, когда услуга предоставлялась ненадлежащим образом", - сказал парламентарий.

Если управляющая компания отказывается от выезда или составления акта, по словам Панеша, рекомендуется производить самостоятельные замеры температуры каждый час и фиксировать эти данные в письменном заявлении. Он также добавил, что при готовом акте необходимо обратиться с письменным заявлением о перерасчете непосредственно в управляющую компанию, ТСЖ или к поставщику тепла.

"Сумма экономии зависит от продолжительности нарушения и площади жилья. Закон предусматривает снижение платы на 0,15 процента за каждый час сверхдопустимого перерыва в отоплении. Если же температура стабильно ниже нормы, расчет производится по более сложным формулам, учитывающим разницу между фактической и нормативной температурой, площадь помещения и другие параметры", - уточнил депутат.

Панеш напомнил, что с начала 2026 года вступили в силу изменения, согласно которым в домах с общедомовыми счетчиками годовая корректировка платы за отопление производится в первом квартале. По его словам, корректировка может быть как в сторону уменьшения, если фактическое потребление дома было меньше начисленного, так и в сторону увеличения.

"Если управляющая компания игнорирует заявку, отказывается составлять акт или выполнять перерасчет, не следует опускать руки. Необходимо обращаться с жалобами в надзорные органы: государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор ", - сказал он.