Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gd-2072793131.html
В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции
В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции - РИА Новости, 06.02.2026
В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции
Чтобы уменьшить сумму квитанции за отопление, нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях нормам, и если нет - сообщить об этом в... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T20:30:00+03:00
2026-02-06T20:30:00+03:00
общество
госдума рф
тсж
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_0:86:3335:1962_1920x0_80_0_0_4ce7b1e7e2a21a9cce53a3f7201458a7.jpg
https://ria.ru/20260204/gosduma-2072070856.html
https://ria.ru/20260206/gosduma-2072589063.html
https://ria.ru/20260131/moshenniki-2071414708.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063794775_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_7ac9d0615ede6d5e072c24c27d164c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, госдума рф, тсж, лдпр
Общество, Госдума РФ, ТСЖ, ЛДПР
В Госдуме рассказали, как уменьшить сумму за отопление в квитанции

Панеш: нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях нормам

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКвитанция по оплате ЖКХ
Квитанция по оплате ЖКХ - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Квитанция по оплате ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Чтобы уменьшить сумму квитанции за отопление, нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях нормам, и если нет - сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу УК или ТСЖ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Каплан Панеш (ЛДПР).
"В феврале 2026 года возможен перерасчет сумм за отопление в квитанциях, но важно понимать, что это не автоматическая процедура для всех. Уменьшение платежа - это законная компенсация за недополученное тепло, и для ее получения гражданам необходимо активно отстаивать свои права", - сказал он.
Герб России на здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Депутат ГД рассказал, обязаны ли УК отвечать в старых домовых чатах
4 февраля, 02:19
Депутат отметил, что в первую очередь нужно проверить, соответствует ли температура в жилых помещениях установленным нормативам: в жилых комнатах она не должна опускаться ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - ниже плюс 20 градусов. По его словам, также существуют строгие ограничения по допустимой продолжительности перерывов в отоплении: суммарно не более 24 часов в месяц, а в регионах с особенно холодным климатом температурные нормы могут быть выше.
"Если температура в квартире упала до 12-18 градусов, единовременный перерыв не должен превышать 16 часов, а при температуре 8-10 градусов - всего четыре часа. За каждый час превышения этих допустимых сроков размер платы должен снижаться на 0,15 процента. Для инициации перерасчета необходимо выполнить четкий алгоритм действий", - сказал Панеш.
По словам парламентария, при обнаружении недостаточной температуры или отсутствии отопления следует незамедлительно сообщить об этом в аварийно-диспетчерскую службу вашей управляющей компании или товарищества собственников жилья.
Он добавил, что обращение нужно зафиксировать, записав номер заявки, время звонка и имя принявшего вызов диспетчера, а после этого важно добиться составления официального акта проверки.
"Представители управляющей или ресурсоснабжающей организации обязаны выехать, провести замеры температуры воздуха и радиаторов и оформить соответствующий документ. Этот акт, подписанный всеми сторонами, является главным основанием для перерасчета. В нём должны быть четко зафиксированы периоды, когда услуга предоставлялась ненадлежащим образом", - сказал парламентарий.
Денежные купюры и квитанция за оплату коммунальных услуг - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
В Госдуме рассказали, кому положены скидки на оплату услуг ЖКХ
Вчера, 02:47
Если управляющая компания отказывается от выезда или составления акта, по словам Панеша, рекомендуется производить самостоятельные замеры температуры каждый час и фиксировать эти данные в письменном заявлении. Он также добавил, что при готовом акте необходимо обратиться с письменным заявлением о перерасчете непосредственно в управляющую компанию, ТСЖ или к поставщику тепла.
"Сумма экономии зависит от продолжительности нарушения и площади жилья. Закон предусматривает снижение платы на 0,15 процента за каждый час сверхдопустимого перерыва в отоплении. Если же температура стабильно ниже нормы, расчет производится по более сложным формулам, учитывающим разницу между фактической и нормативной температурой, площадь помещения и другие параметры", - уточнил депутат.
Панеш напомнил, что с начала 2026 года вступили в силу изменения, согласно которым в домах с общедомовыми счетчиками годовая корректировка платы за отопление производится в первом квартале. По его словам, корректировка может быть как в сторону уменьшения, если фактическое потребление дома было меньше начисленного, так и в сторону увеличения.
"Если управляющая компания игнорирует заявку, отказывается составлять акт или выполнять перерасчет, не следует опускать руки. Необходимо обращаться с жалобами в надзорные органы: государственную жилищную инспекцию или Роспотребнадзор", - сказал он.
Парламентарий добавил, что подать обращения можно в том числе через портал "Госуслуги", что упрощает процедуру, а в крайнем случае защитить свои права можно через суд.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Россиян предупредили о письмах от мошенников о переплате за ЖКХ
31 января, 13:18
 
ОбществоГосдума РФТСЖЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала