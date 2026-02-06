Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gd-2072785710.html
Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы
Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы - РИА Новости, 06.02.2026
Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы
Депутат Государственной думы от Крымского региона Константин Бахарев в беседе с РИА Новости назвал высокой оценкой своей работы вынесенный приговор на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:40:00+03:00
2026-02-06T19:40:00+03:00
украина
херсонская область
россия
валерий герасимов
константин бахарев
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105107/44/1051074495_0:144:2754:1693_1920x0_80_0_0_ad05985e7c9831e3d0b2e15fc28d040c.jpg
https://ria.ru/20260205/zelenskiy-2072456278.html
https://ria.ru/20260205/balbek-2072530446.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105107/44/1051074495_22:0:2753:2048_1920x0_80_0_0_5276b7f7713715c02dd4d46e1fb5680f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, херсонская область , россия, валерий герасимов, константин бахарев, госдума рф, политика
Украина, Херсонская область , Россия, Валерий Герасимов, Константин Бахарев, Госдума РФ, Политика
Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы

Депутат ГД Бахарев назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы

© РИА Новости / Тарас Литвиненко | Перейти в медиабанкКонстантин Бахарев
Константин Бахарев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в медиабанк
Константин Бахарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Крымского региона Константин Бахарев в беседе с РИА Новости назвал высокой оценкой своей работы вынесенный приговор на Украине.
Ранее украинская прокуратура сообщила, что Бахарева заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за призывы к изменению границ территории Украины и "оправдание вооруженной агрессии".
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Марком Рютте в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Зеленский манипулирует словами, считает депутат Госдумы
5 февраля, 13:59
"Политика для меня - это прежде всего позиция, выраженная в конкретных поступках. Считаю, что своим приговором украинский суд дал высокую оценку моей политической деятельности и в 2014 году в период событий "Крымской весны", и в 2022 году, когда уже в статусе депутата Госдумы работал в составе миссии наблюдателей на референдуме в Херсонской области, а затем голосовал за вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации", - сказал агентству Бахарев.
Политик подчеркнул, что никогда не предаст и не отступит от своей позиции относительно единства русского и украинского народов, о целях и задачах специальной военной операции, о кровавых преступлений киевского режима.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Медики оказали помощь экс-депутату Госдумы Бальбеку в суде
5 февраля, 17:46
 
УкраинаХерсонская областьРоссияВалерий ГерасимовКонстантин БахаревГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала