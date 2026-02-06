Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Крымского региона Константин Бахарев в беседе с РИА Новости назвал высокой оценкой своей работы вынесенный приговор на Украине.
"Политика для меня - это прежде всего позиция, выраженная в конкретных поступках. Считаю, что своим приговором украинский суд дал высокую оценку моей политической деятельности и в 2014 году в период событий "Крымской весны", и в 2022 году, когда уже в статусе депутата Госдумы работал в составе миссии наблюдателей на референдуме в Херсонской области, а затем голосовал за вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации", - сказал агентству Бахарев.
Политик подчеркнул, что никогда не предаст и не отступит от своей позиции относительно единства русского и украинского народов, о целях и задачах специальной военной операции, о кровавых преступлений киевского режима.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа 2025 года объявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
