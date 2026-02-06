Депутат ГД назвал приговор на Украине высокой оценкой своей работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Депутат Государственной думы от Крымского региона Константин Бахарев в беседе с РИА Новости назвал высокой оценкой своей работы вынесенный приговор на Украине.

Политик подчеркнул, что никогда не предаст и не отступит от своей позиции относительно единства русского и украинского народов, о целях и задачах специальной военной операции, о кровавых преступлений киевского режима.