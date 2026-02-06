Рейтинг@Mail.ru
14:33 06.02.2026 (обновлено: 14:37 06.02.2026)
Вице-спикер Госдумы призвал запретить вейпы
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал ввести полный запрет вейпов в России. РИА Новости, 06.02.2026
2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") призвал ввести полный запрет вейпов в России.
"Вы знаете, я как курирующий здравоохранение в Государственной думе, уже, к сожалению, пока не первый год считаю, что мы должны дожать - запретить вейпы", - сказал Даванков в ходе круглого стола, посвященного борьбе с насилием в реабилитационных центрах для зависимых людей.
Он рассказал, что уже есть зафиксированные случаи, когда рядом со школами под видом вейпов продают наркотики.
"Я сам это видел: продают QR-код, где ты можешь купить следующее. И все дети буквально с одного-двух раз уже становятся наркозависимыми", - сказал вице-спикер.
