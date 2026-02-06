Вице-спикер Госдумы призвал запретить вейпы

Он рассказал, что уже есть зафиксированные случаи, когда рядом со школами под видом вейпов продают наркотики.

"Я сам это видел: продают QR-код, где ты можешь купить следующее. И все дети буквально с одного-двух раз уже становятся наркозависимыми", - сказал вице-спикер.