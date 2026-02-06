Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в пятницу провел встречу с болгарским дипломатом и высоким представителем "Совета мира" по Газе Николаем Младеновым, стороны обсудили ситуацию в Газе и пути гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.
"Обсуждалась складывающаяся в палестинском анклаве и вокруг него ситуация, а также пути сотрудничества в интересах облегчения гуманитарного положения жителей сектора. Викторов информировал о соответствующей работе Российской Федерации, проводимой в координации со всеми заинтересованным сторонами", - говорится в сообщении для прессы.
Отмечается, что стороны условились продолжить поддержание регулярных контактов.
Ранее в Белом доме заявили, что Младенов будет связующим звеном между "Советом мира" и Национальным комитетом по управлению сектором Газа - органом, состоящим из палестинских технократов. Ветеран болгарской дипломатии был специальным посланником ООН по ближневосточному мирному процессу с 2015 по 2020 год, часто выступая посредником между Израилем и ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.