Рейтинг@Mail.ru
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:10 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/gaza-2072768655.html
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе - РИА Новости, 06.02.2026
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе
Посол России в Израиле Анатолий Викторов в пятницу провел встречу с болгарским дипломатом и высоким представителем "Совета мира" по Газе Николаем Младеновым,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:10:00+03:00
2026-02-06T18:10:00+03:00
в мире
россия
израиль
сша
оон
хамас
анатолий викторов
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480218_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a70c8169c7a1eaa0c97b0a72daf0c21a.jpg
https://ria.ru/20260203/indonezija-2072013845.html
https://ria.ru/20260201/turtsija-2071485612.html
россия
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/16/2043480218_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_1f3ca3d967ef25052567b06a96d3a3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, израиль, сша, оон, хамас, анатолий викторов, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Израиль, США, ООН, ХАМАС, Анатолий Викторов, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта
Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе

Посол РФ Викторов и представитель "Совета мира" Младенов обсудили вопрос Газы

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палаточный лагерь беженцев в центральной части сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в пятницу провел встречу с болгарским дипломатом и высоким представителем "Совета мира" по Газе Николаем Младеновым, стороны обсудили ситуацию в Газе и пути гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.
"Обсуждалась складывающаяся в палестинском анклаве и вокруг него ситуация, а также пути сотрудничества в интересах облегчения гуманитарного положения жителей сектора. Викторов информировал о соответствующей работе Российской Федерации, проводимой в координации со всеми заинтересованным сторонами", - говорится в сообщении для прессы.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Индонезия может выйти из Совета мира по Газе
3 февраля, 18:00
Отмечается, что стороны условились продолжить поддержание регулярных контактов.
Ранее в Белом доме заявили, что Младенов будет связующим звеном между "Советом мира" и Национальным комитетом по управлению сектором Газа - органом, состоящим из палестинских технократов. Ветеран болгарской дипломатии был специальным посланником ООН по ближневосточному мирному процессу с 2015 по 2020 год, часто выступая посредником между Израилем и ХАМАС.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Разрушения в результате израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
МИД Турции обвинил Израиль в нарушении мирного плана по сектору Газа
1 февраля, 00:10
 
В миреРоссияИзраильСШАООНХАМАСАнатолий ВикторовДональд ТрампОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала