Посол России и представитель "Совета мира" обсудили ситуацию в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 фев - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов в пятницу провел встречу с болгарским дипломатом и высоким представителем "Совета мира" по Газе Николаем Младеновым, стороны обсудили ситуацию в Газе и пути гуманитарного сотрудничества, сообщила пресс-служба посольства РФ в Тель-Авиве.