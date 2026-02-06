https://ria.ru/20260206/gaz-2072619885.html
Медведев рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт газа из России
Медведев рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт газа из России - РИА Новости, 06.02.2026
Медведев рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт газа из России
После введения запрета импорта газа из России с 2027 года ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 06.02.2026
россия, евросоюз, дмитрий медведев, в мире
Медведев рассказал о последствиях запрета ЕС на импорт газа из России
Медведев: ЕС после запрета на импорт газа РФ потеряет около 17% своего импорта