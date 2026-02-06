В России разработали гарнитуру, помогающую лучше слышать шаги и шорохи

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Гарнитуру "Гаруда" с активным шумоподавлением, которая защищает слух и повышает осведомлённость о происходящем вокруг, усиливая тихие и важные звуки, такие как шаги и шорохи, разработали специалисты завода "Октава", сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Тульский завод "Октава" (в составе "РТ-Капитал" госкорпорации " Ростех ") разработал гарнитуру активного шумоподавления "Гаруда". Она защищает слух от громких резких шумов, одновременно усиливая тихие звуки. Разработка предназначена как для гражданского, так и для военного применения. Первый опытный образец изделия передан на испытания", - говорится в сообщении

Отмечается, что "Гаруда" разработана для сотрудников силовых ведомств, спецподразделений, служб безопасности, охотников и страйкболистов, а также подойдет для работников горнодобывающей и металлургической промышленности, операторов тяжелой техники и ударных прессов, сотрудников аэродромов и стрелковых тиров.

Гарнитура соответствует военным стандартам, обеспечивает высокий уровень защиты слуха и надежности, имеет "умную" систему коммуникации и полноценную противоосколочную защиту, подчеркнули в "Ростехе".

Гендиректор "Октавы" Павел Павленко рассказал, что разработанная в инициативная порядке гарнитура распознает и подавляет опасные для ушей звуки свыше 84 децибел. При этом "Гаруда" "усиливает тихие и полезные звуки, такие как команды, шаги, речь, шорохи", что повышает ситуационную осведомленность.

« "Также в наушники интегрирован шумоподавляющий микрофон, который гарантирует четкую и надежную радиосвязь в экстремальных условиях. Конструкция изделия отвечает военным стандартам: у гарнитуры ударопрочный корпус, она устойчива к влаге, пыли и экстремальным температурам, защищена от воздействия электромагнитных помех и помех, вызванных работой РЭБ и приемопередающих устройств высокой мощности", - приводит пресс-служба слова Павленко.