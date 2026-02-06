Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%

МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% в Москве за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

Он отметил, что с начала этого года столичные предприятия, которые выпускают промоборудование, например, вентиляционные, отопительные и информационные системы, презентовали сразу несколько передовых разработок. Это интеллектуальные контроллеры для управления климатом, высокоточные вентиляционные конструкции из нержавеющей стали и инновационные трубы.

В феврале в столице проходят несколько промвыставок: в их числе Aquaflame 2026 и AIRVent 2026. Первая специализируется на бытовом оборудование для отопления, водоснабжения и инженерно-сантехнических систем. А на второй представлены технологии для вентиляции и кондиционирования.

"Столичные предприятия активно наращивают производство и регулярно выводят на рынок инновационные решения. Так, только за 11 месяцев 2025 года выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компании регулярно участвуют в отраслевых мероприятиях, где делятся опытом и показывают последние разработки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Таким образом, в выставке AIRVent 2026 принимает участие столичное предприятие "АТБ Электроника". Компания представила параметрические контроллеры, модули расширения, соединительные модули, информационные системы и пульты управления для вентиляции и кондиционирования. Кроме разработки и производства аппаратной части, программисты компании создали встроенное прикладное программное обеспечение и мобильные приложения для различных операционных систем.

Также свои навыки показала другая компания — "Фабрика вентиляции “ГалВент”". В числе представленных решений — противопожарные клапаны, штампованные вентиляционные изделия, соединительные элементы, системы вентиляции из нержавеющей стали, которые изготавливаются с использованием лазерной сварки.

Кроме того, в городе проходит выставка Aquaflame 2026, в которой приняла участие "Группа Полипластик" и ее тепловой дивизион — "Группа Полимертепло". Московское предприятие представило незамерзающие трубы "Арктик" и "Арктик Полюс-У", которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях — от минус 70 градусов до плюс 60 градусов, включая вечную мерзлоту, каменистые и заболоченные грунты, а также агрессивные водные среды.

Данные трубы применяются в сетях питьевого и противопожарного водоснабжения, канализации. Они созданы на основе собственных разработок НИИ компании. Так, модели "Арктик Полюс-У" оснащены кабель-каналами для прокладки нагревательных элементов, что позволяет транспортировать среды, склонные к замерзанию. Данная продукция уже используется в нескольких проектах на Крайнем Севере.

Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.