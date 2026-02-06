Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%
14:03 06.02.2026
Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%
Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%
Выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% в Москве за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства... РИА Новости, 06.02.2026
Гарбузов: производство машин и оборудования выросло в Москве на 40%

Гарбузов: выпуск машин и оборудования увеличился в Москве на 40,5% за 11 месяцев

© Фото : Пресс-служба ДИПППроизводство машин и оборудования
Производство машин и оборудования - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Пресс-служба ДИПП
Производство машин и оборудования
МОСКВА, 6 фев – РИА Новости. Выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% в Москве за 11 месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
Он отметил, что с начала этого года столичные предприятия, которые выпускают промоборудование, например, вентиляционные, отопительные и информационные системы, презентовали сразу несколько передовых разработок. Это интеллектуальные контроллеры для управления климатом, высокоточные вентиляционные конструкции из нержавеющей стали и инновационные трубы.
Гарбузов: Карачаровский механический завод сможет тестировать лифты - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Гарбузов: КМЗ обеспечит полный цикл испытаний скоростных лифтов в России
5 февраля, 14:03
В феврале в столице проходят несколько промвыставок: в их числе Aquaflame 2026 и AIRVent 2026. Первая специализируется на бытовом оборудование для отопления, водоснабжения и инженерно-сантехнических систем. А на второй представлены технологии для вентиляции и кондиционирования.
"Столичные предприятия активно наращивают производство и регулярно выводят на рынок инновационные решения. Так, только за 11 месяцев 2025 года выпуск машин и оборудования вырос на 40,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Компании регулярно участвуют в отраслевых мероприятиях, где делятся опытом и показывают последние разработки", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Таким образом, в выставке AIRVent 2026 принимает участие столичное предприятие "АТБ Электроника". Компания представила параметрические контроллеры, модули расширения, соединительные модули, информационные системы и пульты управления для вентиляции и кондиционирования. Кроме разработки и производства аппаратной части, программисты компании создали встроенное прикладное программное обеспечение и мобильные приложения для различных операционных систем.
Также свои навыки показала другая компания — "Фабрика вентиляции “ГалВент”". В числе представленных решений — противопожарные клапаны, штампованные вентиляционные изделия, соединительные элементы, системы вентиляции из нержавеющей стали, которые изготавливаются с использованием лазерной сварки.
Кроме того, в городе проходит выставка Aquaflame 2026, в которой приняла участие "Группа Полипластик" и ее тепловой дивизион — "Группа Полимертепло". Московское предприятие представило незамерзающие трубы "Арктик" и "Арктик Полюс-У", которые предназначены для эксплуатации в экстремальных условиях — от минус 70 градусов до плюс 60 градусов, включая вечную мерзлоту, каменистые и заболоченные грунты, а также агрессивные водные среды.
Данные трубы применяются в сетях питьевого и противопожарного водоснабжения, канализации. Они созданы на основе собственных разработок НИИ компании. Так, модели "Арктик Полюс-У" оснащены кабель-каналами для прокладки нагревательных элементов, что позволяет транспортировать среды, склонные к замерзанию. Данная продукция уже используется в нескольких проектах на Крайнем Севере.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.
Ранее Гарбузов сообщал, что московские компании, функционирующие в сфере энергетического машиностроения, нарастили по итогам девяти месяцев 2025 года на 58% объем поставок в другие страны в сравнении со схожим периодом в 2024 году.
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10% - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10%
Вчера, 12:36
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
