Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10%
12:36 06.02.2026
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10%
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10% - РИА Новости, 06.02.2026
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10%
Производство музыкальных инструментов выросло в Москве на 10% с января по ноябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказал министр... РИА Новости, 06.02.2026
москва, анатолий гарбузов
Гарбузов: компании Москвы увеличили выпуск музыкальных инструментов на 10%

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Производство музыкальных инструментов выросло в Москве на 10% с января по ноябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"С января по ноябрь 2025 года производство музыкальных инструментов в столице выросло на 10% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Речь не только о современных электрогитарах или цифровом оборудовании, но и о традиционных изделиях. Например, в Москве создают гусли и баяны, которые пользуются спросом в музыкальных школах и народных творческих коллективах", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
На данный момент в городе работает около 10 предприятий, которые выпускают музыкальные инструменты. Например, в прошлом году компания "Юпитер" поставила баяны и аккордеоны собственного производства во все 89 регионов страны. Также в 2025 году предприятие освоило выпуск новой модели баяна.
Другая компания "ЭФЭМИ" разработала прототип синтезатора "Хтонь". Он будет выпускаться в двух версиях — настольной и модульной. Синтезатор представляет собой генератор звуковой секвенции (мелодической последовательности) посредством ввода значения с помощью привычных клавиш — как на компьютерной клавиатуре. Также чтобы использовать этот инструмент не требуется специализированных музыкальных навыков.
Столица является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Каждый год в городе открывается около 150 технологичных предприятий. На данный момент в Москве работает почти 4,6 тысячи промкомпаний, на которых занято более 755 тысяч человек. Производителям доступно свыше 20 эффективных мер поддержки, в том числе программа компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и многие другие инструменты.
Гарбузов ранее отмечал, что выпуск моющей продукции, парфюмерной и косметической продукции в Москве увеличился более чем на четверть с января по ноябрь 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
 
