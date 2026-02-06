Суд не знает новую дату слушания дела о задержании Россией кораблей Украины

ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге не располагает информацией о новой дате слушания по существу дела, касающегося задержания РФ украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.