Суд не знает новую дату слушания дела о задержании Россией кораблей Украины

ГААГА, 6 фев - РИА Новости. Международный арбитражный суд в Гааге не располагает информацией о новой дате слушания по существу дела, касающегося задержания РФ украинских кораблей в Керченском проливе в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Арбитражный трибунал не получал никакой информации на этот счет для публичного распространения", - сказали агентству в пресс-службе инстанции в ответ на вопрос о новой дате заседания.
МИД России в августе прошлого года сообщал, что РФ вышла из арбитражного процесса о задержании трех украинских военных кораблей в Черном море осенью 2018 года из-за грубых нарушений при разбирательстве и нелегитимного состава арбитражного трибунала.
В Гаагском арбитраже агентству подтвердили, что суд отказался удовлетворить запрос России об отводе ряда судей от рассмотрения данного дела.
В ноябре 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией.
Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.
