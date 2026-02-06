Рейтинг@Mail.ru
Экс-футболист "Реала" Хамес Родригес перешел в клуб MLS "Миннесота Юнайтед" - РИА Новости Спорт, 06.02.2026
Футбол
 
20:41 06.02.2026
Экс-футболист "Реала" Хамес Родригес перешел в клуб MLS "Миннесота Юнайтед"
Экс-футболист "Реала" Хамес Родригес перешел в клуб MLS "Миннесота Юнайтед"
Хамес Родригес
Хамес Родригес. Архивное фото
Хамес Родригес. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Лучший бомбардир чемпионата мира 2014 года колумбийский полузащитник Хамес Родригес подписал контракт с "Миннесотой Юнайтед", сообщается на сайте клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Родригес присоединился к клубу на правах свободного агента. Соглашение с колумбийцем рассчитано до июня 2026 года с опцией продления до декабря.
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Роналду на фоне скандала снова не вошел в заявку на матч "Аль-Насра"
Вчера, 19:41
"Я очень рад новому этапу в своей жизни. Надеюсь быть в лучшей форме, чтобы приносить радость этому городу и всем, кто верит в меня. С нетерпением жду встречи со страстными фанатами "Миннесоты", ведь я тоже страстный игрок, который всегда выкладывается на поле и стремится к победе", - прокомментировал переход Родригес.
Родригесу 34 года. Последним клубом полузащитника был мексиканский "Леон", за который он выступал с января 2025 года. На протяжении карьеры футболист также представлял колумбийский "Энвигадо", аргентинский "Банфилд", португальский "Порту", "Монако" из чемпионата Франции, испанский "Реал", немецкую "Баварию", английский "Эвертон", катарский "Эр-Райян", греческий "Олимпиакос", бразильский "Сан-Паулу" и испанский "Райо Вальекано". Родригес является чемпионом Аргентины, Португалии, Испании, Германии. С "Реалом" он дважды выиграл Лигу чемпионов.
В составе сборной Колумбии он стал лучшим бомбардиром чемпионата мира - 2014 и лучшим игроком Кубка Америки - 2024.
Футболисты Динамо - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Московское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 17:10
 
