Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова - РИА Новости, 06.02.2026
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожили 5 украинских тяжелых БПЛА "Баба-Яга" у Димитрова, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
димитров
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
димитров
2026
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Силовики уничтожили пять тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" у Димитрова