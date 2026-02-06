Рейтинг@Mail.ru
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Специальная военная операция на Украине
 
11:23 06.02.2026
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова
Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожили 5 украинских тяжелых БПЛА "Баба-Яга" у Димитрова, сообщили в... РИА Новости, 06.02.2026
Силовики уничтожили пять дронов "Баба-Яга" у Димитрова

Силовики уничтожили пять тяжелых дронов ВСУ "Баба-Яга" у Димитрова

© AP Photo / Russian Defense Ministry Press ServiceРоссийский военный с трофейным украинским беспилотником
Российский военный с трофейным украинским беспилотником - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service
Российский военный с трофейным украинским беспилотником. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 фев – РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" регионального управления ФСБ России уничтожили 5 украинских тяжелых БПЛА "Баба-Яга" у Димитрова, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили 5 мультироторных коптеров "Баба-Яга" и беспилотник самолётного типа, предназначенные для разведки и нанесения ударов по мирным объектам Донецкой агломерации", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что поражение вражеских беспилотников происходило в рамках охоты на разведывательные дроны ВСУ на окраинах Димитрова.
Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря.
