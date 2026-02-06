Французский заключенный погиб при пожаре в камере

ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере, сообщает в пятницу Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в исправительном учреждении.

"Заключенный тюрьмы Перпиньяна погиб в результате пожара, вспыхнувшего в его камере в ночь с четверга, 5 февраля на пятницу, 6 февраля", - говорится в материале.

Возгорание заметили надзиратели со смотровой вышки. Сотрудники исправительного учреждения вытащили заключенного из горящей камеры, однако он скончался из-за полученных травм, передает телеканал.

Источник заявил, что погибший сам разжег огонь в своей камере, говорится в сообщении телеканала.

Погибший 40-летний заключенный был ранее известен тем, что нападал на надзирателей. Он был переведен в тюрьму Перпиньяна в феврале 2025 года. По словам источника, при открытии его камеры всегда должно было присутствовать двое надзирателей, говорится в сообщении.