Французский заключенный погиб при пожаре в камере - РИА Новости, 06.02.2026
15:15 06.02.2026 (обновлено: 15:16 06.02.2026)
Французский заключенный погиб при пожаре в камере
Французский заключенный погиб при пожаре в камере
Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в... РИА Новости, 06.02.2026
в мире
франция
франция
Новости
ru-RU
в мире, франция
В мире, Франция
Французский заключенный погиб при пожаре в камере

BFMTV: заключенный погиб при пожаре во французском Перпиньяне

© Fotolia / ctpaep Заключенный
 Заключенный - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Fotolia / ctpaep
Заключенный. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. Заключенный тюрьмы в городе Перпиньян на юге Франции погиб в результате пожара в своей камере, сообщает в пятницу телеканал BFMTV со ссылкой на источник в исправительном учреждении.
"Заключенный тюрьмы Перпиньяна погиб в результате пожара, вспыхнувшего в его камере в ночь с четверга, 5 февраля на пятницу, 6 февраля", - говорится в материале.
Возгорание заметили надзиратели со смотровой вышки. Сотрудники исправительного учреждения вытащили заключенного из горящей камеры, однако он скончался из-за полученных травм, передает телеканал.
Источник заявил, что погибший сам разжег огонь в своей камере, говорится в сообщении телеканала.
Погибший 40-летний заключенный был ранее известен тем, что нападал на надзирателей. Он был переведен в тюрьму Перпиньяна в феврале 2025 года. По словам источника, при открытии его камеры всегда должно было присутствовать двое надзирателей, говорится в сообщении.
Агентство Франс Пресс сообщает со ссылкой на прокурора Перпиньяна Жерома Бурье, что по факту происшествия было начато расследование с целью установить его причины.
В миреФранция
 
 
