Франция опровергла, что Макрон не приедет на открытие Олимпиады из-за Вэнса - РИА Новости, 06.02.2026
15:25 06.02.2026
Франция опровергла, что Макрон не приедет на открытие Олимпиады из-за Вэнса
В Елисейском дворце опровергли сообщения итальянских СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на церемонии открытия зимних...
© AP Photo / PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 фев – РИА Новости. В Елисейском дворце опровергли сообщения итальянских СМИ о том, что президент Франции Эммануэль Макрон не будет присутствовать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Италии из-за нежелания находиться на одной трибуне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Ранее газета Repubblica сообщала, что приезд Макрона остается под вопросом, поскольку тот не хочет находиться на трибуне с Вэнсом из-за непростых личных отношений.
"Это совершенно неправда", - приводит газета Ouest-France комментарий Елисейского дворца.
В администрации французского лидера сослались на уже ранее утвержденный график Макрона, в частности по случаю визита в Париж короля Бахрейна, пишет издание.
Официальное открытие Игр пройдет в пятницу, 6 февраля.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на 56-м ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ раскрыли, что задумал Макрон против Путина
5 февраля, 10:12
 
