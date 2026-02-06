Рейтинг@Mail.ru
Случаи отказа во въезде в Аргентину участились, заявил посол России - РИА Новости, 06.02.2026
06:20 06.02.2026
Случаи отказа во въезде в Аргентину участились, заявил посол России
Случаи отказа во въезде в Аргентину по формальным поводам участились, однако это относится ко всем иностранцам, а не только к россиянам, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 06.02.2026
Феоктистов: отказы во въезд в Аргентину участились не только среди россиян

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Случаи отказа во въезде в Аргентину по формальным поводам участились, однако это относится ко всем иностранцам, а не только к россиянам, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
Изменившиеся подходы аргентинского правительства к контролю над миграционными потоками усложнили процесс получения местного вида на жительство. При въезде и выезде из страны больше внимания уделяется соблюдению сроков пребывания, туристы подвергаются тщательным проверкам соответствия реальной цели визита заявленной, отметил посол.
"Участились случаи отказа во въезде на территорию по формальным поводам. Однако это относится ко всем иностранцам, и вряд ли речь идёт о предвзятом отношении к гражданам России", - сказал Феоктистов.
