Случаи отказа во въезде в Аргентину участились, заявил посол России

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 фев - РИА Новости. Случаи отказа во въезде в Аргентину по формальным поводам участились, однако это относится ко всем иностранцам, а не только к россиянам, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.