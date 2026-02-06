Рейтинг@Mail.ru
Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова
17:45 06.02.2026 (обновлено: 17:49 06.02.2026)
Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова
Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова - РИА Новости, 06.02.2026
Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова
Заместитель председателя Государственной Думы РФ I созыва, одна из основательниц и многолетний лидер Союза женщин России Алевтина Федулова умерла в возрасте 85... РИА Новости, 06.02.2026
общество, россия, алевтина федулова
Общество, Россия, Алевтина Федулова
Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова

Одна из основательниц Союза женщин РФ Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы РФ I созыва, одна из основательниц и многолетний лидер Союза женщин России Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.
"Пятого февраля ушла из жизни Алевтина Васильевна Федулова", - сообщил собеседник агентства.
В окружении Федуловой отметили, что она была выдающимся общественным и политическим деятелем, чья жизнь стала символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений: её имя неразрывно связано с историей Всесоюзной пионерской организации, которую она возглавляла более десяти лет, вкладывая душу в воспитание миллионов детей. Именно по её инициативе появились отряды юных инспекторов движения – проект, который сохраняет свою актуальность и сегодня.
Кроме того, в сложные для страны 1990 годы Федулова стала одной из тех, кто приумножил традиции женского движения: под её руководством Комитет советских женщин преобразовался в Союз женщин России, ставший опорой для многих женщин, и сегодня остающийся оплотом защиты семейных ценностей, прав женщин и миротворческих инициатив.
В ее окружении также подкчеркнули, что ее политическая воля и принципиальность воплотились в политическом движении "Женщины России", которое впервые громко заявило о женской повестке на федеральном уровне. Как депутат Государственной Думы и первая в истории женщина-заместитель её председателя, она всегда отстаивала интересы семьи, детства и социальной справедливости.
Федулова родилась 14 апреля 1940 года в городе Электросталь Московской области. С 1963 года была членом КПСС, а в 1971-1984 годах - председателем Центрального совета Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина.
Двенадцатого декабря 1993 года Федулова избрана депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ I созыва по федеральному партийному списку общественного объединения "Женщины России", лидер парламентской фракции "Женщины России", а с января 1994 по декабрь 1995 года была заместителем председателя Государственной Думы РФ.
 
