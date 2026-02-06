Умерла одна из основательниц Союза женщин России Алевтина Федулова

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Государственной Думы РФ I созыва, одна из основательниц и многолетний лидер Союза женщин России Алевтина Федулова умерла в возрасте 85 лет, сообщили РИА Новости в ее окружении.

« "Пятого февраля ушла из жизни Алевтина Васильевна Федулова", - сообщил собеседник агентства.

В окружении Федуловой отметили, что она была выдающимся общественным и политическим деятелем, чья жизнь стала символом беззаветного служения идеалам добра, справедливости и заботы о будущем поколений: её имя неразрывно связано с историей Всесоюзной пионерской организации, которую она возглавляла более десяти лет, вкладывая душу в воспитание миллионов детей. Именно по её инициативе появились отряды юных инспекторов движения – проект, который сохраняет свою актуальность и сегодня.

Кроме того, в сложные для страны 1990 годы Федулова стала одной из тех, кто приумножил традиции женского движения: под её руководством Комитет советских женщин преобразовался в Союз женщин России , ставший опорой для многих женщин, и сегодня остающийся оплотом защиты семейных ценностей, прав женщин и миротворческих инициатив.

В ее окружении также подкчеркнули, что ее политическая воля и принципиальность воплотились в политическом движении "Женщины России", которое впервые громко заявило о женской повестке на федеральном уровне. Как депутат Государственной Думы и первая в истории женщина-заместитель её председателя, она всегда отстаивала интересы семьи, детства и социальной справедливости.