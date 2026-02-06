Рейтинг@Mail.ru
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
03:30 06.02.2026
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
в мире
огайо
дональд трамп
фбр
в мире, огайо, дональд трамп, youtube, фбр
В мире, Огайо, Дональд Трамп, YouTube, ФБР
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE

РИА Новости: ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE

© AP Photo / David ZalubowskiАгент ФБР
Агент ФБР - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 фев – РИА Новости. ФБР арестовала 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE, следует из документа, поданного представителем бюро в суд в штате Огайо, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Злоумышленник - некий Чарльз Бронсон Инграм из штата Огайо. Угрозы он оставлял в комментариях в Youtube.
Среди таких комментариев: "я лично готовлюсь охотиться и убивать агентов ICE, и я далеко не единственный"; "убейте всех в ICE, затем 1% элиты, а затем сторонников Трампа". Также он писал угрозы в адрес сионистов и призывал повесить президента.
ФБР считает, что мужчина виновен в угрозах посредством интернета, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
В мире Огайо Дональд Трамп YouTube ФБР
 
 
