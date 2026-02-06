https://ria.ru/20260206/fbr-2072590992.html
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE - РИА Новости, 06.02.2026
ФБР арестовала мужчину за угрозы в адрес Трампа и ICE
ФБР арестовала 47-летнего мужчину за угрозы в соцсети в адрес президента США Дональда Трампа, его сторонников, а также сотрудников миграционной полиции ICE,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T03:30:00+03:00
в мире
огайо
дональд трамп
youtube
фбр
огайо
Новости
ru-RU
