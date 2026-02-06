Новый ФАП открылся в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области, он будет обслуживать около 300 жителей нескольких сел, сообщил губернатор Михаил Евраев.

"Сегодня в селе Заячий-Холм Гаврилов-Ямского округа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП будет обслуживать около 300 жителей нескольких сел, в том числе детей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.

По словам губернатора, современное здание построили взамен старого по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Стоимость объекта – около 6 миллионов рублей, площадь здания – 99 квадратных метров. Здравпункт оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью, рассказал Евраев. Там есть автономная канализация, отопление и интернет. Жители смогут пройти профосмотры и диспансеризацию, оформить больничный, выписать и получить необходимые лекарства.

"Программу модернизации первичного звена реализуем в регионе с 2021 года. За это время построили 57 ФАПов и 8 амбулаторий, из них 13 – в прошлом году", - отметил глава региона.

И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко подчеркнула, что возведение модульных медицинских объектов идет в Ярославской области с самого старта программы модернизации первичного звена системы здравоохранения.