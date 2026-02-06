https://ria.ru/20260206/fap-2072717067.html
Новый ФАП открылся в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области
Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области, он будет обслуживать около 300 жителей нескольких сел, сообщил... РИА Новости, 06.02.2026
В Ярославской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Новый фельдшерско-акушерский пункт открылся в Гаврилов-Ямском округе Ярославской области, он будет обслуживать около 300 жителей нескольких сел, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Сегодня в селе Заячий-Холм Гаврилов-Ямского округа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Новый ФАП будет обслуживать около 300 жителей нескольких сел, в том числе детей", – цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
По словам губернатора, современное здание построили взамен старого по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Стоимость объекта – около 6 миллионов рублей, площадь здания – 99 квадратных метров. Здравпункт оснащен необходимым медицинским оборудованием и мебелью, рассказал Евраев. Там есть автономная канализация, отопление и интернет. Жители смогут пройти профосмотры и диспансеризацию, оформить больничный, выписать и получить необходимые лекарства.
"Программу модернизации первичного звена реализуем в регионе с 2021 года. За это время построили 57 ФАПов и 8 амбулаторий, из них 13 – в прошлом году", - отметил глава региона.
И.о. министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко подчеркнула, что возведение модульных медицинских объектов идет в Ярославской области с самого старта программы модернизации первичного звена системы здравоохранения.
"Открытие каждого из таких ФАПов и амбулаторий – это значительный шаг в работе по повышению качества и доступности медицинской помощи для жителей, особенно отдаленных деревень", - цитирует Можейко пресс-служба областного правительства.