Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Антониу Кошта считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости, сообщает журнал Foreign РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:26:00+03:00
2026-02-06T19:26:00+03:00
2026-02-06T19:36:00+03:00
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета
FP: европейцы должны быть готовы говорить с РФ при необходимости