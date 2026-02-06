Рейтинг@Mail.ru
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 06.02.2026
19:26 06.02.2026 (обновлено: 19:36 06.02.2026)
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 06.02.2026
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета
в мире, россия, сша, европа, антониу кошта, эммануэль макрон, евросовет
В мире, Россия, США, Европа, Антониу Кошта, Эммануэль Макрон, Евросовет
Европа должна быть готова говорить с Россией, заявил глава Евросовета

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта считает, что европейцам нужно быть готовыми к переговорам с Российской Федерацией в случае необходимости, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на выступление Кошты перед журналистами 27 января.
"Кошта заявил, что, хотя он не выступает за параллельный процесс, который может помешать переговорам во главе с США, европейцы должны быть готовы вести переговоры с Россией в случае необходимости", - пишет издание.
Ранее за диалог Европы с РФ в той или иной степени также выступали президенты Франции и Финляндии Эммануэль Макрон и Александр Стубб, а также итальянский премьер Джорджа Мелони.
Русофобам Европы уже не смешно: "Путин на пороге исторической победы"
