Рейтинг@Mail.ru
Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 06.02.2026 (обновлено: 15:16 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/evropa-2072711357.html
Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида
Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида - РИА Новости, 06.02.2026
Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида
Ряд европейских стран отзывает смеси для младенцев французской компании Danone из-за содержания в них токсина цереулида, передает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T15:11:00+03:00
2026-02-06T15:16:00+03:00
в мире
франция
австрия
германия
danone
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948614496_0:114:2048:1266_1920x0_80_0_0_88c7e7e2e34a0062c888b8829a6e4d08.jpg
https://ria.ru/20260123/frantsija-2069783878.html
https://ria.ru/20260122/nestle-2069690690.html
франция
австрия
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948614496_91:0:1911:1365_1920x0_80_0_0_b23a6622c8a17c3950f7c4b8ff825a62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, австрия, германия, danone
В мире, Франция, Австрия, Германия, Danone
Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида

Bloomberg: часть стран ЕС отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида

CC BY-SA 2.0 / Sander van der Wel / MilkРебенок с бутылочкой для кормления
Ребенок с бутылочкой для кормления - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Sander van der Wel / Milk
Ребенок с бутылочкой для кормления. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряд европейских стран отзывает смеси для младенцев французской компании Danone из-за содержания в них токсина цереулида, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления стран.
Ранее во Франции началось расследование после смерти двух младенцев, предположительно, из-за производимой компанией Nestle детской смеси, которая могла содержать цереулид. Газета Monde сообщала, что Nestle почти две недели знала о возможном содержании токсина в своей продукции перед тем, как начать отзывать её в ряде стран.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Во Франции расследуют смерть детей, предположительно, из-за смеси Nestle
23 января, 10:51
"Страны, включая Австрию, Германию, Францию и Швейцарию, объявили об отзыве… брендов Aptamil и Milumil от Danone", - пишет агентство.
Агентство Франс Пресс со своей стороны передало, что отзыв смесей также начали Румыния, Венгрия и Польша.
Сама Danone еще в январе заявила в пресс-релизе, что анализы якобы подтвердили безопасность продукции компании. Однако в свете того, что контролирующие органы некоторых стран начали вносить изменения в правила, регулирующие содержание смесей, фирма объявила об отзыве с рынков различных стран ограниченных партий своей продукции для младенцев.
По данным Блумберг, попадание токсина в смеси произошло по вине китайского поставщика масла арахидоновой кислоты для смесей Cabio Biotech Wuhan.
Логотип компании Nestle - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Нидерландах четырем младенцам стало плохо после употребления смеси Nestle
22 января, 19:57
 
В миреФранцияАвстрияГерманияDanone
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала