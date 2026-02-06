Часть европейских стран отзывает смеси для младенцев Danone из-за цереулида

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Ряд европейских стран отзывает смеси для младенцев французской компании Danone из-за содержания в них токсина цереулида, передает агентство Блумберг со ссылкой на заявления стран.
Ранее во Франции началось расследование после смерти двух младенцев, предположительно, из-за производимой компанией Nestle детской смеси, которая могла содержать цереулид. Газета Monde сообщала, что Nestle почти две недели знала о возможном содержании токсина в своей продукции перед тем, как начать отзывать её в ряде стран.
Сама Danone еще в январе заявила в пресс-релизе, что анализы якобы подтвердили безопасность продукции компании. Однако в свете того, что контролирующие органы некоторых стран начали вносить изменения в правила, регулирующие содержание смесей, фирма объявила об отзыве с рынков различных стран ограниченных партий своей продукции для младенцев.
По данным Блумберг, попадание токсина в смеси произошло по вине китайского поставщика масла арахидоновой кислоты для смесей Cabio Biotech Wuhan.