Немецкие IRIS-T поступят на вооружение ВС Эстонии уже в этом году

Как сообщает ERR, оборонные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 миллиарда евро, или 5,4% ВВП. В эстонском министерстве обороны отметили, что эта сумма почти в четыре раза превышает показатель 2021 года. В 2026-2029 годах 37% оборонного бюджета пойдет на закупки вооружений, еще 25% - на боеприпасы.