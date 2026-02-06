https://ria.ru/20260206/estoniya-2072768365.html
Немецкие IRIS-T поступят на вооружение ВС Эстонии уже в этом году
Немецкие IRIS-T поступят на вооружение ВС Эстонии уже в этом году - РИА Новости, 06.02.2026
Немецкие IRIS-T поступят на вооружение ВС Эстонии уже в этом году
Вооруженные силы Эстонии в этом году получат средства противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T, сообщает телерадиокомпания ERR. РИА Новости, 06.02.2026
Немецкие IRIS-T поступят на вооружение ВС Эстонии уже в этом году
ERR: ВС Эстонии получат немецкие ПВО IRIS-T уже в этом году
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Эстонии в этом году получат средства противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T, сообщает телерадиокомпания ERR.
"На вооружение Сил обороны Эстонии
в текущем году поступят зенитно-ракетные комплексы средней дальности IRIS-T немецкого производства", - сообщает ERR.
Помимо ракетных установок IRIS-T Эстония получит дополнительные средства ПВО малой дальности ПЗРК Piorun польского производства, новые самоходные артиллерийские установки K9 Thunder южнокорейского производства, а также дополнительные французские артиллерийские установки Caesar на колесной платформе.
Как сообщает ERR, оборонные расходы Эстонии в 2026 году запланированы на уровне 2,4 миллиарда евро, или 5,4% ВВП. В эстонском министерстве обороны отметили, что эта сумма почти в четыре раза превышает показатель 2021 года. В 2026-2029 годах 37% оборонного бюджета пойдет на закупки вооружений, еще 25% - на боеприпасы.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО
у западных границ. Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.