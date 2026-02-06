Рейтинг@Mail.ru
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
06.02.2026
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
Президент Эстонии Алар Карис признал необходимость переоценить позицию Таллина по поводу конфликта на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине

Президент Эстонии Карис признал необходимость пересмотреть позицию по Украине

© AP Photo / Henry NichollsПрезидент Эстонии Алар Карис
Президент Эстонии Алар Карис - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Henry Nicholls
Президент Эстонии Алар Карис. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал необходимость переоценить позицию Таллина по поводу конфликта на Украине.
Карис в интервью телеканалу NBC ранее заявил, что Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта.
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Вчера, 12:38
Песков прокомментировал переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине
Вчера, 12:38
"Страна и демократия в целом должны признать, что времена могут измениться за четыре года или даже за меньший срок. Нам необходимо переосмыслить, актуальны ли сегодня те послания, которые мы транслировали четыре года назад, и двигаться дальше. Это признак силы как для страны, так и для Европейского союза", - заявил эстонский президент журналистам, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
Кроме того, лидер Эстонии указал на "неуверенность" Евросоюза в отношении того, как двигаться дальше. "Мы также видим, что внутри Европейского союза, несмотря на общую внешнюю политику, существуют очень разные мнения", - подчеркнул Карис.
Комментируя идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, политик заявил о необходимости найти решение того, как Европа будет представлена в этом процессе.
Премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис ранее поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
Ранее газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона Эммануэля Бонна в Москву.
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
Вчера, 11:33
Украина выдвинула дерзкое требование к Европе
Вчера, 11:33
 
