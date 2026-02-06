https://ria.ru/20260206/estoniya-2072693904.html
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине - РИА Новости, 06.02.2026
Президент Эстонии призвал переоценить позицию Таллина по Украине
Президент Эстонии Алар Карис признал необходимость переоценить позицию Таллина по поводу конфликта на Украине. РИА Новости, 06.02.2026
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал необходимость переоценить позицию Таллина по поводу конфликта на Украине.
Карис
в интервью телеканалу NBC ранее заявил, что Украине
в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта.
"Страна и демократия в целом должны признать, что времена могут измениться за четыре года или даже за меньший срок. Нам необходимо переосмыслить, актуальны ли сегодня те послания, которые мы транслировали четыре года назад, и двигаться дальше. Это признак силы как для страны, так и для Европейского союза", - заявил эстонский президент журналистам, его слова приводит телерадиокомпания ERR.
Кроме того, лидер Эстонии
указал на "неуверенность" Евросоюза в отношении того, как двигаться дальше. "Мы также видим, что внутри Европейского союза, несмотря на общую внешнюю политику, существуют очень разные мнения", - подчеркнул Карис.
Комментируя идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине, политик заявил о необходимости найти решение того, как Европа
будет представлена в этом процессе.
Премьер Латвии
Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис ранее поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
Ранее газета Politico
со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы поддерживают возобновление диалога с Россией
на фоне сообщений о якобы визите советника президента Франции Эммануэля Макрона
Эммануэля Бонна в Москву
.