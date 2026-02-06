Рейтинг@Mail.ru
Президент Эстонии признал неэффективность санкций в антироссийской политике - РИА Новости, 06.02.2026
02:23 06.02.2026
Президент Эстонии признал неэффективность санкций в антироссийской политике
Президент Эстонии признал неэффективность санкций в антироссийской политике - РИА Новости, 06.02.2026
Президент Эстонии признал неэффективность санкций в антироссийской политике
Президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность изоляции и санкций в политике Запада против России. РИА Новости, 06.02.2026
Президент Эстонии признал неэффективность санкций в антироссийской политике

Глава Эстонии Карис признал неэффективность санкций в антироссийской политике

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис признал неэффективность изоляции и санкций в политике Запада против России.
"Политика изоляции, как показывает история, обычно не работает. Санкции тоже работают лишь временно и не бесконечно долго. Это значит, что нужно думать, какие следующие шаги предпринять", - приводит слова Кариса эстонская телерадиокомпания ERR, добавляя, что политик также указал на невозможность вечного удержания России в изоляции.
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
00:32
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине. При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, заявил, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил в декабре 2025 года президент Франции Эммануэль Макрон. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Глава МИД Эстонии сделал провокационное заявление о Путине
Вчера, 13:36
 
