"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
00:32 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/estoniya-2072582825.html
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов о поддержке переговоров с Россией, пишет...
2026-02-06T00:32:00+03:00
2026-02-06T00:32:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
алар карис
мария захарова
евросоюз
нато
эстония
россия
москва
2026
В мире, Эстония, Россия, Москва, Алар Карис, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов о поддержке переговоров с Россией, пишет Bloomberg.
"Заявление президента Эстонии о поддержке прямых переговоров между блоком и Москвой вызвало негативную реакцию со стороны правительства одного из самых ярых сторонников жесткой линии в Европейском cоюзе", — говорится в материале.
Как сообщает издание, хотя Карис занимает в основном символический пост, негативная реакция на его предложение отражает широко распространенное беспокойство ЕС по поводу идеи возобновления отношений с Россией.
"Это как табу в трех прибалтийских странах на восточном фланге НАТО, которые имеют напряженные отношения с Москвой и являются одними из самых верных союзников Украины", — отмечается в материале.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
При этом эстонский МИД, вопреки словам президента, указал на то, что вести переговоры с Москвой невозможно, пока она не изменит курс действий и цели в рамках конфликта на Украине.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя инициативу Латвии и Эстонии о необходимости переговоров Евросоюза с Россией, заявив, что это все та же идея про "место за столом".
