https://ria.ru/20260206/estoniya-2072582825.html
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России - РИА Новости, 06.02.2026
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
Между президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром страны Кристеном Михалом произошла ссора из-за слов о поддержке переговоров с Россией, пишет... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:32:00+03:00
2026-02-06T00:32:00+03:00
2026-02-06T00:32:00+03:00
в мире
эстония
россия
москва
алар карис
мария захарова
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f6f389b87dcbeef2c55838066df87b1e.jpg
https://ria.ru/20260205/estonija-2072489400.html
https://ria.ru/20260205/estoniya-2072452249.html
https://ria.ru/20260205/zakharova-2072370193.html
эстония
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805918747_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3a30cbbaa1d1bb14b20461208d42b2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, россия, москва, алар карис, мария захарова, евросоюз, нато
В мире, Эстония, Россия, Москва, Алар Карис, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
"Жесткая линия": в правительстве Эстонии разразился скандал из-за России
Bloomberg: президент и премьер Эстонии разругались из-за переговоров с Россией