17:24 06.02.2026 (обновлено: 18:15 06.02.2026)
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ
Евросоюз планирует в рамках санкций запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов, заявила в соцсети X глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T17:24:00+03:00
2026-02-06T18:15:00+03:00
экономика, евросоюз, кайя каллас
Экономика, Евросоюз, Кайя Каллас
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ

ЕС хочет запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Евросоюз планирует в рамках санкций запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов, заявила в соцсети X глава евродипломатии Кая Каллас.
"Мы также намерены запретить оказание услуг по техническому обслуживанию российских СПГ-танкеров и ледоколов. Это серьезно осложнит их нормальную эксплуатацию", - сказано в публикации.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
ЕС хочет расширить санкции против России в области криптовалют
ЭкономикаЕвросоюзКайя Каллас
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
