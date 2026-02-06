https://ria.ru/20260206/es-2072754508.html
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ
ЕС планирует запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ
Евросоюз планирует в рамках санкций запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов, заявила в соцсети X глава евродипломатии Кая Каллас. РИА Новости, 06.02.2026
ЕС хочет запретить услуги по обслуживанию российских танкеров с СПГ и ледоколов