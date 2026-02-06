https://ria.ru/20260206/es-2072620271.html
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев - РИА Новости, 06.02.2026
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев
Европейские политики готовы на все, когда речь заходит о связях с РФ, даже провести "кровавую энергетическую самокастрацию" и плюнуть в наследие своих... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T10:15:00+03:00
2026-02-06T10:15:00+03:00
2026-02-06T10:28:00+03:00
в мире
европа
россия
евросоюз
дмитрий медведев
европа
россия
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики готовы на все, когда речь заходит о связях с РФ, даже провести "кровавую энергетическую самокастрацию" и плюнуть в наследие своих предшественников, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что ранее в ЕС
был введен в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года. Медведев
в мессенджере Max
написал, что при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива и неясно, откуда Европа
будет компенсировать нехватку.
"Но клику отбитых воинствующих евроидиотов ничто не останавливает. Когда речь заходит о связях с нашей страной, они готовы на всё, в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов. А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны", - подчеркнул Медведев.