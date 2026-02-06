В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики готовы на все, когда речь заходит о связях с РФ, даже провести "кровавую энергетическую самокастрацию" и плюнуть в наследие своих предшественников, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Но клику отбитых воинствующих евроидиотов ничто не останавливает. Когда речь заходит о связях с нашей страной, они готовы на всё, в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов. А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны", - подчеркнул Медведев.