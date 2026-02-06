Рейтинг@Mail.ru
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев
10:15 06.02.2026 (обновлено: 10:28 06.02.2026)
В ЕС готовы на кровавую энергетическую самокастрацию, заявил Медведев
Европейские политики готовы на все, когда речь заходит о связях с РФ, даже провести "кровавую энергетическую самокастрацию" и плюнуть в наследие своих... РИА Новости, 06.02.2026
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Европейские политики готовы на все, когда речь заходит о связях с РФ, даже провести "кровавую энергетическую самокастрацию" и плюнуть в наследие своих предшественников, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он напомнил, что ранее в ЕС был введен в действие регламент о полном запрете импорта по заключённым долгосрочным контрактам российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 1 ноября 2027 года. Медведев в мессенджере Max написал, что при таком сценарии ЕС недосчитается порядка 17% своего нынешнего импорта голубого топлива и неясно, откуда Европа будет компенсировать нехватку.
"Но клику отбитых воинствующих евроидиотов ничто не останавливает. Когда речь заходит о связях с нашей страной, они готовы на всё, в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию, навсегда превратив себя в инвалидов. А заодно, видимо, плюнуть в наследие своих предшественников, находивших важные точки соприкосновения даже в непростой период холодной войны", - подчеркнул Медведев.
Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
26 января, 14:44
Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
