10:11 06.02.2026 (обновлено: 10:17 06.02.2026)
ЕС загнал себя в чудовищную ловушку, заявил Медведев
ЕС загнал себя в чудовищную ловушку, заявил Медведев

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Евросоюз, отказавшийся от импорта российского газа, даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что когда в ЕС речь заходит о связях с Россией, там готовы на все, "в том числе провести кровавую энергетическую самокастрацию".
"В антироссийском приступе олигофрении Евросоюз даже не осознает, в какую чудовищную ловушку он себя загнал", - написал Медведев на платформе Max.
Работник словацкой газовой промышленности на территории газотранспортношго подразделения в городе Вельке-Капушаны - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Словакия подаст в суд из-за запрета ЕС на импорт российского газа
