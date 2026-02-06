Рейтинг@Mail.ru
18:43 06.02.2026 (обновлено: 18:48 06.02.2026)
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, отметив, что коллеги и зрители "Первого... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:43:00+03:00
2026-02-06T18:48:00+03:00
общество
россия
константин эрнст
владимир путин
россия
общество, россия, константин эрнст, владимир путин
Общество, Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием

Путин поздравил Эрнста с 65-летием: зрители "Первого канала" ценят талант Эрнста

© Фото предоставлено пресс-службой Первого каналаГенеральный директор Первого канала Константин Эрнст
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой Первого канала
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, отметив, что коллеги и зрители "Первого канала" ценят его талант и преданность любимому делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Константин Львович! Поздравляю Вас с 65-летием. C Вашим именем, востребованной профессиональной деятельностью связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения, яркие, масштабные, поистине незабываемые творческие проекты. Коллеги, друзья и зрители "Первого канала" ценят Ваш талант, исключительную работоспособность и преданность любимому делу", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал Эрнсту здоровья, успехов и новых достижений.
Актер Владимир Заманский в фильме Проверка на дорогах - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Путин поздравил Владимира Заманского с юбилеем
ОбществоРоссияКонстантин ЭрнстВладимир Путин
 
 
