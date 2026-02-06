Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, отметив, что коллеги и зрители "Первого канала" ценят его талант и преданность любимому делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.