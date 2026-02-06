https://ria.ru/20260206/ernst-2072778037.html
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием - РИА Новости, 06.02.2026
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, отметив, что коллеги и зрители "Первого... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:43:00+03:00
2026-02-06T18:43:00+03:00
2026-02-06T18:48:00+03:00
общество
россия
константин эрнст
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008114890_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_0365694125dfa2da2b8187cca8c24dc5.jpg
https://ria.ru/20260206/putin-2072686946.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008114890_70:0:1210:855_1920x0_80_0_0_8995fa4cfc971f0962e5b1ad099662f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, константин эрнст, владимир путин
Общество, Россия, Константин Эрнст, Владимир Путин
Путин поздравил Константина Эрнста с 65-летием
Путин поздравил Эрнста с 65-летием: зрители "Первого канала" ценят талант Эрнста
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием генерального директора "Первого канала" Константина Эрнста, отметив, что коллеги и зрители "Первого канала" ценят его талант и преданность любимому делу, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Константин Львович! Поздравляю Вас с 65-летием. C Вашим именем, востребованной профессиональной деятельностью связаны значимые страницы истории современного отечественного телевидения, яркие, масштабные, поистине незабываемые творческие проекты. Коллеги, друзья и зрители "Первого канала" ценят Ваш талант, исключительную работоспособность и преданность любимому делу", - говорится в поздравлении.
Президент также пожелал Эрнсту
здоровья, успехов и новых достижений.