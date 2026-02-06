Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:52 06.02.2026 (обновлено: 19:24 06.02.2026)
ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии
Город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 06.02.2026
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Евгений Балицкий, Запорожская область, Запорожская АЭС, Происшествия
Стела с названием города в Энергодаре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", — написал он в Telegram-канале.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова.

Украинские боевики ежедневно атакуют беспилотниками и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
