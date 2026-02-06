ВСУ обстреляли Энергодар из артиллерии

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Город-спутник ЗАЭС Энергодар подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Информации о пострадавших не поступало. Опасность повторных ударов сохраняется", — написал он в Telegram-канале.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с Энергодаром. Это самая крупная атомная станция в Европе с шестью энергоблоками мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года она перешла под управление российских специалистов. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022-го, а с апреля 2024 года они находятся в режиме холодного останова.
Украинские боевики ежедневно атакуют беспилотниками и обстреливают мирные города и гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18