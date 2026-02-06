https://ria.ru/20260206/ekspert-2072647537.html
Врач рассказал, как похудеть к лету
Врач рассказал, как похудеть к лету - РИА Новости, 06.02.2026
Врач рассказал, как похудеть к лету
Скорректировать вес можно, соблюдая следующую последовательность действий: убрать источники хронического дистресса, оптимизировать питание и затем добавить... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T12:05:00+03:00
2026-02-06T12:05:00+03:00
2026-02-06T12:05:00+03:00
общество
здоровье
здоровье - общество
питание
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/38/1532973814_0:315:6048:3717_1920x0_80_0_0_08ef7fe89c41097cb39bd64fad1d47be.jpg
https://ria.ru/20260120/dieta-2068936699.html
https://ria.ru/20251027/dieta-2050802020.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153297/38/1532973814_336:0:5712:4032_1920x0_80_0_0_b1c8b240935cf4fc33f44a305500dae8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, здоровье - общество, питание
Общество, Здоровье, Здоровье - Общество, Питание
Врач рассказал, как похудеть к лету
РИА Новости: для коррекции веса нужно убрать источники дистресса
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Скорректировать вес можно, соблюдая следующую последовательность действий: убрать источники хронического дистресса, оптимизировать питание и затем добавить движение, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых" врач Андрей Мартюшев-Поклад.
"Вообще для решения задач коррекции веса важна следующая последовательность. Первое - убрать источники хронического дистресса (из очень распространённых - недостаток или низкое качество сна). Сюда же отказ от алкоголя как "таблетки от стресса", - обратил внимание Мартюшев-Поклад.
Во-вторых, следует оптимизировать питание. При этом это точно не должно быть ограничение калорий, а цельные животные продукты, овощи и минимум углеводов, добавил врач. Наконец - нужно добавить в свою жизнь движение.
По словам эксперта, в коррекции веса роль движения очень скромная, 80% приходится на питание. Поэтому, по его словам, похудеть только за счёт упражнений "точно не получится".
Однако, решив вопрос оптимального питания, в свою жизнь можно добавить простые упражнения, которые будут направлены на регуляцию нервной системы (ритмичные низкоинтенсивные движения, ходьба), запуск гормональных сигналов в организме и сохранение активности (силовые упражнения), а также упражнения на гибкость и подвижность суставов, отметил Мартюшев-Поклад.