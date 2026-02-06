Врач рассказал, как похудеть к лету

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Скорректировать вес можно, соблюдая следующую последовательность действий: убрать источники хронического дистресса, оптимизировать питание и затем добавить движение, рассказал РИА Новости ведущий эксперт рынка НТИ "Хелснет" и союза "Здоровье здоровых" врач Андрей Мартюшев-Поклад.

"Вообще для решения задач коррекции веса важна следующая последовательность. Первое - убрать источники хронического дистресса (из очень распространённых - недостаток или низкое качество сна). Сюда же отказ от алкоголя как "таблетки от стресса", - обратил внимание Мартюшев-Поклад.

Во-вторых, следует оптимизировать питание. При этом это точно не должно быть ограничение калорий, а цельные животные продукты, овощи и минимум углеводов, добавил врач. Наконец - нужно добавить в свою жизнь движение.

По словам эксперта, в коррекции веса роль движения очень скромная, 80% приходится на питание. Поэтому, по его словам, похудеть только за счёт упражнений "точно не получится".