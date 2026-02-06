https://ria.ru/20260206/ekaterinburg-2072750235.html
В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один из филиалов сети кофеен Duo в Екатеринбурге закрыт на месяц после завершения проверки Роспотребнадзора из-за сообщений об отравлениях посетителей, остальные шесть кафе устранили нарушения, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В январе специалисты Роспотребнадзора
в ходе проверки достоверности сообщений о массовых отравлениях в сети кофеен Duo зарегистрировали 7 случаев кишечных инфекций у посетителей, а в самих заведениях и у их поставщика выявлены нарушения санитарного законодательства. Также у двух сотрудников кофеен обнаружен золотистый стафилококк. В продукции поставщика ООО "Десертком+" найдена кишечная палочка, работа компании 23 января приостановлена на 90 суток.
В пятницу в пресс-службе уточнили, что в ходе проверки число сотрудников кофеен, у которых обнаружен стафилококк, увеличилось до семи, а все дезинфицирующие средства оказались не соответствующими требованиям.
"Оперативно отстранены от работы сотрудники – носители стафилококковой инфекции, организовано проведение заключительной дезинфекции, организован повторный выход в кофейни специалистов ведомства для контроля за устранением выявленных нарушений – шесть кофеен оперативно устранили нарушения", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что кофейня "U" (ООО "Сила воли") не приняла мер по устранению ранее выявленных нарушений, и ее деятельность приостановлена судом на 30 суток.