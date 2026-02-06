Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки - РИА Новости, 06.02.2026
17:18 06.02.2026
В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки
В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки
Один из филиалов сети кофеен Duo в Екатеринбурге закрыт на месяц после завершения проверки Роспотребнадзора из-за сообщений об отравлениях посетителей
происшествия
екатеринбург
свердловская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
екатеринбург
свердловская область
происшествия, екатеринбург, свердловская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки

В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен Duo после проверки

Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один из филиалов сети кофеен Duo в Екатеринбурге закрыт на месяц после завершения проверки Роспотребнадзора из-за сообщений об отравлениях посетителей, остальные шесть кафе устранили нарушения, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
В январе специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки достоверности сообщений о массовых отравлениях в сети кофеен Duo зарегистрировали 7 случаев кишечных инфекций у посетителей, а в самих заведениях и у их поставщика выявлены нарушения санитарного законодательства. Также у двух сотрудников кофеен обнаружен золотистый стафилококк. В продукции поставщика ООО "Десертком+" найдена кишечная палочка, работа компании 23 января приостановлена на 90 суток.
В пятницу в пресс-службе уточнили, что в ходе проверки число сотрудников кофеен, у которых обнаружен стафилококк, увеличилось до семи, а все дезинфицирующие средства оказались не соответствующими требованиям.
"Оперативно отстранены от работы сотрудники – носители стафилококковой инфекции, организовано проведение заключительной дезинфекции, организован повторный выход в кофейни специалистов ведомства для контроля за устранением выявленных нарушений – шесть кофеен оперативно устранили нарушения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что кофейня "U" (ООО "Сила воли") не приняла мер по устранению ранее выявленных нарушений, и ее деятельность приостановлена судом на 30 суток.
Сотрудники СК проводят проверку на месте происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Случаи массовых пищевых отравлений в России в 2024-2025 годах
3 февраля 2025, 11:26
 
