В Екатеринбурге закрыли один из филиалов сети кофеен после проверки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Один из филиалов сети кофеен Duo в Екатеринбурге закрыт на месяц после завершения проверки Роспотребнадзора из-за сообщений об отравлениях посетителей, остальные шесть кафе устранили нарушения, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В январе специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки достоверности сообщений о массовых отравлениях в сети кофеен Duo зарегистрировали 7 случаев кишечных инфекций у посетителей, а в самих заведениях и у их поставщика выявлены нарушения санитарного законодательства. Также у двух сотрудников кофеен обнаружен золотистый стафилококк. В продукции поставщика ООО "Десертком+" найдена кишечная палочка, работа компании 23 января приостановлена на 90 суток.

В пятницу в пресс-службе уточнили, что в ходе проверки число сотрудников кофеен, у которых обнаружен стафилококк, увеличилось до семи, а все дезинфицирующие средства оказались не соответствующими требованиям.

« "Оперативно отстранены от работы сотрудники – носители стафилококковой инфекции, организовано проведение заключительной дезинфекции, организован повторный выход в кофейни специалистов ведомства для контроля за устранением выявленных нарушений – шесть кофеен оперативно устранили нарушения", - говорится в сообщении.