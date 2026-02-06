Рейтинг@Mail.ru
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона Евросоюза из-за аддиктивных функций
15:14 06.02.2026
ЕК обвинила TikTok в нарушении закона Евросоюза из-за аддиктивных функций
технологии
китай
россия
еврокомиссия
tiktok
евросоюз
в мире
китай
россия
технологии, китай, россия, еврокомиссия, tiktok, евросоюз, в мире
Технологии, Китай, Россия, Еврокомиссия, TikTok, Евросоюз, В мире
БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что элементы дизайна платформы TikTok, включая бесконечную прокрутку и персонализированную рекомендательную систему, нарушают требования Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.
"Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что TikTok нарушает Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) из-за аддиктивного дизайна, включая бесконечную прокрутку, автозапуск, push-уведомления и высоко персонализированную рекомендательную систему", - сказано в документе.
ЕК работает над новым пакетом санкций против России
Вчера, 14:55
Уточняется, что предварительные выводы расследования Еврокомиссии указывают на то, что TikTok не провел надлежащую оценку того, каким образом аддиктивные функции платформы могут наносить вред физическому и психическому благополучию пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых.
"В частности, за счет постоянного "вознаграждения" пользователей новым контентом отдельные элементы дизайна TikTok подпитывают стремление бесконечно прокручивать ленту и переводят мозг пользователей в режим "автопилота". Научные исследования показывают, что это может приводить к компульсивному поведению и снижению самоконтроля", - считают в ЕК.
Добавляется, что на данном этапе Еврокомиссия считает, что TikTok необходимо изменить базовый дизайн своего сервиса. В частности, речь может идти о поэтапном отключении ключевых аддиктивных функций, таких как "бесконечная прокрутка", внедрении эффективных "перерывов в экранном времени", в том числе в ночные часы, а также адаптации рекомендательной системы.
В МВД предупредили о мошенничестве с арендой аккаунтов в TikTok
25 января, 13:06
При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что данные предварительные выводы не предрешают итог расследования.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевало популярность по всему миру.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение европейского закона о цифровых услугах за нарушение закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.
Суд ЕС подтвердил право конфисковывать автомобили, ввезенные из России
Вчера, 10:50
 
ТехнологииКитайРоссияЕврокомиссияTikTokЕвросоюзВ мире
 
 
