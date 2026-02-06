ЕК обвинила TikTok в нарушении закона Евросоюза из-за аддиктивных функций

БРЮССЕЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что элементы дизайна платформы TikTok, включая бесконечную прокрутку и персонализированную рекомендательную систему, нарушают требования Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), говорится в опубликованном заявлении на Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что элементы дизайна платформы TikTok, включая бесконечную прокрутку и персонализированную рекомендательную систему, нарушают требования Закона ЕС о цифровых услугах (DSA), говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.

Еврокомиссия пришла к предварительному выводу, что TikTok нарушает Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) из-за аддиктивного дизайна, включая бесконечную прокрутку, автозапуск, push-уведомления и высоко персонализированную рекомендательную систему", - сказано в документе.

Уточняется, что предварительные выводы расследования Еврокомиссии указывают на то, что TikTok не провел надлежащую оценку того, каким образом аддиктивные функции платформы могут наносить вред физическому и психическому благополучию пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых.

"В частности, за счет постоянного "вознаграждения" пользователей новым контентом отдельные элементы дизайна TikTok подпитывают стремление бесконечно прокручивать ленту и переводят мозг пользователей в режим "автопилота". Научные исследования показывают, что это может приводить к компульсивному поведению и снижению самоконтроля", - считают в ЕК.

Добавляется, что на данном этапе Еврокомиссия считает, что TikTok необходимо изменить базовый дизайн своего сервиса. В частности, речь может идти о поэтапном отключении ключевых аддиктивных функций, таких как "бесконечная прокрутка", внедрении эффективных "перерывов в экранном времени", в том числе в ночные часы, а также адаптации рекомендательной системы.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что данные предварительные выводы не предрешают итог расследования.

TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевало популярность по всему миру.

Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta (запрещена в России как экстремистская), TikTok с требованием устранения обнаруженных нарушений DSA и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.