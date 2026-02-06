https://ria.ru/20260206/egipet-2072777902.html
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте - РИА Новости, 06.02.2026
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте
Причиной смерти туристки из России в египетском Шарм-эш-Шейхе стали рак и болезнь печени, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 06.02.2026
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте
