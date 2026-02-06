Рейтинг@Mail.ru
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте - РИА Новости, 06.02.2026
18:42 06.02.2026
Источник назвал причину смерти россиянки в Египте
Причиной смерти туристки из России в египетском Шарм-эш-Шейхе стали рак и болезнь печени, сообщил РИА Новости источник в местной больнице. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T18:42:00+03:00
2026-02-06T18:42:00+03:00
2026
шарм-эш-шейх, россия, египет, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ассоциация туроператоров россии (атор)
Шарм-эш-Шейх, Россия, Египет, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Ассоциация туроператоров России (АТОР)
КАИР, 6 фев - РИА Новости. Причиной смерти туристки из России в египетском Шарм-эш-Шейхе стали рак и болезнь печени, сообщил РИА Новости источник в местной больнице.
"Туристка из России в возрасте 69 лет умерла в больнице Шарм-эш-Шейха из-за рака и болезни печени спустя 12 дней после поступления на лечение", - сказал собеседник агентства.
Ранее в соцсетях появились сообщения, что 69-летняя россиянка попала в больницу после ужина в ресторане отеля в Шарм-эш-Шейхе и скончалась спустя 12 дней. Роспотребнадзор заявил, что направил запросы в минздрав Египта и АТОР в связи со смертью российской туристки.
Автомобили скорой помощи в Египте - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Египте за четыре дня лечения россиянки запросили 11 тысяч долларов
Шарм-эш-ШейхРоссияЕгипетФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ассоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
