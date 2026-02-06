Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

Отмечается, что туристам для профилактики кишечных инфекций нужно тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Также следует использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки инфекции.