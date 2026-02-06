Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки - РИА Новости, 06.02.2026
13:18 06.02.2026 (обновлено: 15:22 06.02.2026)
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки
2026
Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Египта из-за гибели россиянки

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор направил запросы в минздрав Египта и АТОР в связи с гибелью российской туристки после ужина в отеле Шарм‑эш‑Шейха, сообщается в канале ведомства на платформе Мax.
Ранее Telegram-канал SHOT писал, что 69-летняя россиянка умерла после ужина в ресторане пятизвёздочного отеля в Египте. Она скончалась через 12 дней нахождения в больнице.
"В связи с появлением в СМИ сведений о том, что российская туристка скончалась после ужина в отеле Domina Coral Bay Aquamarine в Шарм‑эль‑Шейхе, предположительно из‑за кишечной инфекции, Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения и народонаселения Египта официальный запрос с просьбой предоставить результаты расследования и оценку возможного риска ухудшения эпидемиологической обстановки. Также ведомство направило официальный запрос в Ассоциацию туроператоров России (АТОР)", - говорится в посте.
Отмечается, что туристам для профилактики кишечных инфекций нужно тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест. Также следует использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть фрукты и овощи, избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки инфекции.
