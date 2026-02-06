© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году начали строить более 30 объектов образования в рамках городской программы и за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В 2025 году началось строительство 31 объекта образования – пяти школ, 16 детских садов и 10 образовательных комплексов. В общей сложности их смогут посещать более 14 тысяч школьников и около семи тысяч воспитанников дошкольных групп. Строительство ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в 18 районах Москвы, они станут частью социальной инфраструктуры города. В число районов, где появятся новые объекты, вошли Марьино, Солнцево, Перово, Коммунарка, Метрогородок и другие.

Всего из число новых объектов образования 29 строят девелоперы, в прошлом году стартовала строительство школы в Люблине на 2200 мест, добавляется в пресс-релизе.