Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве - РИА Новости, 06.02.2026
15:07 06.02.2026
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: более 30 объектов образования начали строить в 2025 году в Москве

Ефимов: более 30 объектов образования начали возводить в 2025 году в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. В Москве в 2025 году начали строить более 30 объектов образования в рамках городской программы и за счет внебюджетных средств, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"В 2025 году началось строительство 31 объекта образования – пяти школ, 16 детских садов и 10 образовательных комплексов. В общей сложности их смогут посещать более 14 тысяч школьников и около семи тысяч воспитанников дошкольных групп. Строительство ведется как за счет города, так и на внебюджетные средства", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что новые школы и детсады появятся в 18 районах Москвы, они станут частью социальной инфраструктуры города. В число районов, где появятся новые объекты, вошли Марьино, Солнцево, Перово, Коммунарка, Метрогородок и другие.
Всего из число новых объектов образования 29 строят девелоперы, в прошлом году стартовала строительство школы в Люблине на 2200 мест, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что образовательный комплекс на 1475 мест возведут в Даниловском районе города по индивидуальному проекту.
Ефимов: завершена проходка пятого вертикального ствола на "Достоевской"
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
