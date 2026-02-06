https://ria.ru/20260206/dzhonson-2072597377.html
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением
Каждое последующее предложение России о соглашении будет для Украины хуже предыдущего, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 06.02.2026
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением
Джонсон: следующее предложение России для Украины будет хуже нынешнего