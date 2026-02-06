Рейтинг@Mail.ru
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением - РИА Новости, 06.02.2026
06:41 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/dzhonson-2072597377.html
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением - РИА Новости, 06.02.2026
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением
Каждое последующее предложение России о соглашении будет для Украины хуже предыдущего, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T06:41:00+03:00
2026-02-06T06:41:00+03:00
в мире
украина
россия
ларри джонсон
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072411875_0:133:2500:1539_1920x0_80_0_0_8d55a62dfeb86153974b32a56e2203dc.jpg
https://ria.ru/20260206/ukraina-2072586550.html
https://ria.ru/20260206/rossiya-2072593481.html
украина
россия
в мире, украина, россия, ларри джонсон, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Украина, Россия, Ларри Джонсон, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Потеряют Киев": в США выступили с неожиданным предупреждением

Джонсон: следующее предложение России для Украины будет хуже нынешнего

© AP Photo / Julio CortezФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Каждое последующее предложение России о соглашении будет для Украины хуже предыдущего, заявил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«
"Россия до сих пор хочет дать Украине шанс остаться нормальной страной. <…> Если они не примут эту сделку сейчас, тогда следующее предложение будет означать, что они потеряют Одессу и, возможно, потеряют Киев", — предупредил эксперт.
Киев - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Больные и опасные": произошедшее на Украине шокировало журналиста
01:40
По словам аналитика, никакая поддержка со стороны партнеров Киева не в силах предотвратить поражение Украины. Вопрос лишь в том, пояснил Джонсон, как оно будет выглядеть.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел 23-24 января в Абу-Даби. Переговоры проходили в закрытом формате, без прессы.
Памятник поэту А. С. Пушкину на Приморском бульваре в Одессе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
"Русские настроены": в США сделали заявление об Одессе после переговоров
04:53
 
В миреУкраинаРоссияЛарри ДжонсонЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
