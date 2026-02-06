Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:56 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/dvizhenie-2072595563.html
В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути
В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути - РИА Новости, 06.02.2026
В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути
Движение по одному пути на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыто, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД). РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T05:56:00+03:00
2026-02-06T05:56:00+03:00
происшествия
тамбовская область
ржд
юго-восточная железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072280987_0:263:750:685_1920x0_80_0_0_120359c7f01d74c95e401b24a02db471.jpg
https://ria.ru/20260202/vagony-2071733643.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072280987_0:262:750:825_1920x0_80_0_0_c8f453eac0065379dca9be2606211ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, ржд, юго-восточная железная дорога
Происшествия, Тамбовская область, РЖД, Юго-Восточная железная дорога
В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути

В Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыли движение по одному пути

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураВзрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области
Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Взрыв на месте схода грузовых вагонов с бензином в Тамбовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Движение по одному пути на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыто, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).
В РЖД вечером четверга сообщали, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание цистерн с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Сегодня, 6 февраля, в 2.09 (мск - ред.) железнодорожники открыли движение поездов по одному пути на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги. Напомним, 4 февраля в 15.34 мск на станции Кочетовка-2 произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). В работах по ликвидации последствий происшествия задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что восстановительные работы на месте продолжаются, всего предстоит восстановить более 100 метров пути.
Рабочий - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Кировской области подняли все сошедшие с путей вагоны
2 февраля, 15:18
 
ПроисшествияТамбовская областьРЖДЮго-Восточная железная дорога
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала