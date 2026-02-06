В Тамбовской области, где сошли вагоны, открыли движение по одному пути

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Движение по одному пути на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области, где сошли грузовые вагоны, открыто, сообщает Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД).
В РЖД вечером четверга сообщали, что на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошел сход вагонов грузового поезда, после чего произошло возгорание цистерн с бензином. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Сегодня, 6 февраля, в 2.09 (мск - ред.) железнодорожники открыли движение поездов по одному пути на станции Кочетовка-2 Юго-Восточной железной дороги. Напомним, 4 февраля в 15.34 мск на станции Кочетовка-2 произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). В работах по ликвидации последствий происшествия задействовано около 250 железнодорожников, пожарные и восстановительные поезда, специализированная техника", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что восстановительные работы на месте продолжаются, всего предстоит восстановить более 100 метров пути.
