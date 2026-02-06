Рейтинг@Mail.ru
Куда пропал "Дуэт имени Чехова": что случилось с резидентами Comedy Club
17:12 06.02.2026 (обновлено: 17:43 06.02.2026)
Куда пропал "Дуэт имени Чехова": что случилось с резидентами Comedy Club
Куда пропал "Дуэт имени Чехова": что случилось с резидентами Comedy Club - РИА Новости, 06.02.2026
Куда пропал "Дуэт имени Чехова": что случилось с резидентами Comedy Club
Они были одними из самых ярких резидентов Comedy Club. Десять лет дуэт Антона Лирника* и Андрея Молочног покорял сцены — и внезапно исчез. Что произошло с... РИА Новости, 06.02.2026
Куда пропал "Дуэт имени Чехова": что случилось с резидентами Comedy Club

© Фото : официальный сайт юмористов "Дуэт имени Чехова" "Дуэт имени Чехова"
© Фото : официальный сайт юмористов "Дуэт имени Чехова"
"Дуэт имени Чехова". Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Они были одними из самых ярких резидентов Comedy Club. Десять лет дуэт Антона Лирника* и Андрея Молочног покорял сцены — и внезапно исчез. Что произошло с артистами и где они сейчас?

Антон Лирник*

Антон Лирник* появился на свет 23 сентября 1976-го в Кировограде. Поступил на журналистский факультет Государственного педагогического университета имени Владимира Винниченко, но через два года группу расформировали. Декан предложила студенту возглавить университетскую команду КВН — так началась его карьера в юморе.
Участники городской команды "Гольфстрим" и пригласили в свой состав. Вместе они объехали всю Украину и страны СНГ. Благодаря связям, полученным в КВН, Лирник* без проблем нашел работу на местных телеканалах. В 2000-м перебрался в Киев, где стал ведущим на радиостанции, вел авторскую программу и писал сценарии для кино.

Андрей Молочный

Андрей Молочный родился 2 мая 1978-го в Коростене. После школы приехал в Киев и поступил в Сельскохозяйственный университет на факультет менеджмента внешнеэкономической деятельности. Там увлекся КВН — играл в институтской команде "На ушах", которая стала чемпионом Высшей украинской лиги. Затем перешел в луганский "Ва-банк", с которым снова завоевал чемпионство.
В 1996-м его талант оценили на всесоюзном уровне — команды с его участием получили право выступать в Высшей лиге. Коллеги вспоминали, что Андрей был настоящим фронтменом, которого особенно любила публика.

Рождение дуэта

Весной 2006-го Лирник* и Молочный, уже знакомые с конца 90-х, решили попробовать себя в новом формате. Вместе с другими юмористами начали придумывать собственные номера, но постепенно все разошлись — остались только они двое.
Продюсеры Comedy Club заметили их. В октябре 2006-го парни стали официальными резидентами шоу.
"Изначально название было другое. Эту историю мало кто знает! На самом деле "Дуэт имени Чехова' — это была первая фраза, которую произнес Гарик Мартиросян, увидев наше выступление. Приведу его слова дословно: 'Это дуэт двух сумасшедших идиотов, неучей, которые даже литературу не читали. Даже не знают имени Чехова!" — признался Андрей Молочный. Имя прижилось.
Не только Comedy Club

За десять лет существования дуэта оба артиста активно работали и вне совместных выступлений. Они не забывали про украинское телевидение и продвигали ремейки популярных форматов.
Лирник* стал одним из руководителей и сценаристов творческого объединения "Империя добра", писал сценарии для сериала "Такси". Долго сотрудничал с телеканалом "Интер", снял ситком "Ласточкино гнездо".
Молочный стал автором и генеральным продюсером шоу "Файна Юкрайна", которое многие сравнивали с "Нашей Russia". С 2010-го существовала компания "Молочный продакшн", где резиденты шутили на политические темы. В 2011-м попробовал себя как актер в историко-юмористическом сериале "Рюрики" и российском проекте "Масквичи" на НТВ. Именно ему пришла идея создать украинский Comedy Club.

Почему распались

Казалось, у этих двоих всегда будет достаточно идей и энергии. Но со временем коллеги почувствовали: что-то пошло не так. Их выступления перестали быть уникальными.
"Мы почувствовали себя неуютно, ведь мы начали повторяться. Люди хотели сериала, но нам это уже претило. Мы всегда хотели нового и развиваться, а в какой-то момент нам было тяжело уже психологически", — признавался Антон*.
Появились расхождения и между самими участниками: Андрей стремился доводить работу до идеала, Антон* жаждал экспериментов. Во второй половине 2016 года "Дуэт имени Чехова" официально прекратил существование.

От сцены к театру

После распада дуэта Лирник* нашел себя в театре и на телевидении. Он играл в пьесе "Мужчина нарасхват", где партнершами были Ольга Бузова и ведущая Яна Кошкина. Снялся в скетч-шоу "Сторис" на СТС, где перевоплощался в разных героев.
Сегодня артист занимается ведением мероприятий, съемками в проектах и гастролирует по Европе. При этом, как отмечают СМИ, у него и в помине нет таких доходов, которые были в России.
В январе 2024-го в интервью немецким СМИ признался: в Польше отменили его концерты после того, как он упомянул Владимира Путина в одном из своих обращений, попросив спасти мирных жителей в ДНР. По его словам, многие украинцы раскритиковали его за эту просьбу, друзья и близкие перестали общаться. После этого принял решение уехать в Турцию.
В феврале 2025-го российский Минюст признал Лирника* инстранным агентом. По данным СМИ - за критику российского руководства. Артист в ответ на эту новость пытался отшутиться и назвал себя украинским патриотом, но подписчики напомнили, как он с 2014-го по 2022-й отмалчивался о происходящем в стране, но при этом хорошо зарабатывал в России.

Возвращение и молчание

Молочный вернулся на ТНТ с новым проектом. В начале 2018-го состоялась премьера экспериментального кино "Zомбоящик", в 2019-м представил шоу "Аппетитные пампушки".
В ноябре 2019-го Андрей попал в украинскую базу "Миротворца" после того, как раскритиковал разгул нацизма на Украине. С 2022-го артист не появлялся на публике и не участвовал в медийных проектах.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
 
 
