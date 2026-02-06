Рейтинг@Mail.ru
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
19:49 06.02.2026 (обновлено: 19:55 06.02.2026)
https://ria.ru/20260206/dtp-2072787727.html
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.02.2026
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, погибли четыре человека, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:49:00+03:00
2026-02-06T19:55:00+03:00
Новости
© прокуратура Рязанской областиПоследствия ДТП в в Шацком районе Рязанской области
Последствия ДТП в в Шацком районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© прокуратура Рязанской области
Последствия ДТП в в Шацком районе Рязанской области
РЯЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, погибли четыре человека, сообщает Госавтоинспекция региона.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 17.30 на 378-м километре автодороги М-5 "Урал" в Шацком районе. Предварительно, столкнулись легковой автомобиль SsangYong и грузовик Shacman.
«
"В результате происшествия водитель автомобиля SsangYong и три его пассажира скончались на месте происшествия. По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет", - говорится в Telegram-канале ГАИ.
ПроисшествияРязанская областьШацкий районГИБДД МВД РФ
 
 
