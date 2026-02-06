https://ria.ru/20260206/dtp-2072787727.html
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП - РИА Новости, 06.02.2026
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
Легковой автомобиль и грузовик столкнулись на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, погибли четыре человека, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:49:00+03:00
2026-02-06T19:49:00+03:00
2026-02-06T19:55:00+03:00
происшествия
рязанская область
шацкий район
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072788630_0:246:960:786_1920x0_80_0_0_46a97dfd033111f59a03885aabff82e2.jpg
https://ria.ru/20260202/gruzovik-2071752779.html
рязанская область
шацкий район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/06/2072788630_0:156:960:876_1920x0_80_0_0_93097b8cef1f0aeb612386ffb6f4329a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, рязанская область, шацкий район, гибдд мвд рф
Происшествия, Рязанская область, Шацкий район, ГИБДД МВД РФ
В Рязанской области четыре человека погибли в ДТП
Легковушка и грузовик столкнулись на трассе в Рязанской области