Одну из пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу

КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Одну из трех пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в пятницу выписывают, юноша продолжает лечение в больнице, вторая девушка остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.