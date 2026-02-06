https://ria.ru/20260206/dtp-2072597640.html
Одну из пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу
Одну из пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу - РИА Новости, 06.02.2026
Одну из пострадавших в ДТП с грузовиком под Красноярском выпишут в пятницу
Одну из трех пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в пятницу выписывают, юноша продолжает... РИА Новости, 06.02.2026
КРАСНОЯРСК, 6 фев - РИА Новости. Одну из трех пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика на трассе в Рыбинском районе Красноярского края в пятницу выписывают, юноша продолжает лечение в больнице, вторая девушка остается в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в Минздраве региона.
"Девочка, 17 лет - состояние удовлетворительное, сегодня выписывается на амбулаторное лечение. Мальчик, 17 лет - вчера был прооперирован, продолжает стационарное лечение. Девочка, 17 лет... состояние крайней степени тяжести, нестабильное, с отрицательной динамикой, продолжается интенсивная терапия", - сказала собеседница агентства.
Краевой главк МВД РФ
в понедельник сообщил, что на 965-м километре федеральной трассы Р-255 "Сибирь" произошло ДТП с "Газелью" и грузовиком. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе несовершеннолетние. После аварии были госпитализированы семь пострадавших. Как ранее сообщили РИА Новости в минздраве региона, одну из пострадавших борт санавиации доставил на лечение в Москву
.