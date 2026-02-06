Тема продления ДСНВ затрагивалась на переговорах в ОАЭ, заявил Песков

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Тема продления Договора о стратегических наступательных вооружениях затрагивалась на переговорах в Абу-Даби, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть понимание, в том числе и об этом (о продлении ДСНВ - ред.) шла речь в Абу-Даби, о том, что обе стороны будут занимать ответственные позиции и обе стороны осознают необходимость скорейшего начала переговоров по этой теме", - сказал Песков журналистам.
Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Ранее в СМИ появились сообщения, что РФ и США предварительно договорились о возможности придерживаться ограничений еще полгода. Президент США Дональд Трамп в свою очередь предложил разработать новое, усовершенствованное соглашение по стратегическим вооружениям с Россией вместо продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3)
29 декабря 2025, 15:32