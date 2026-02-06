Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Объем операций физлиц с признаками дропов в 2025 году вырос в 1,7 раза и превысил 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга по итогам круглого стола в Госдуме, посвященного противодействию дропперству и теневым платежным системам.
"По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних", - цитирует пресс-служба заместителя начальника юридического управления ведомства Владимира Грачева.
По его словам, существующие меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения, эта работа должна проводится с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и организаций.
Среди предлагаемых мер он назвал совместную работу с Банком России по платформе "Антидроп", ограничение количества платежных карт на одно физическое лицо, информационный обмен о дропах с зарубежными партнерами, сопровождение перевода информацией о плательщике и получателе, прямое информационное взаимодействие антифрод-подразделений и комплаенс-подразделений банков.
