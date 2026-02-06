Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году

«

"По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних", - цитирует пресс-служба заместителя начальника юридического управления ведомства Владимира Грачева.