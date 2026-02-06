Рейтинг@Mail.ru
Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году
16:49 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/drop-2072739276.html
Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году
Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2026
Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году
Объем операций физлиц с признаками дропов в 2025 году вырос в 1,7 раза и превысил 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга по итогам... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:49:00+03:00
2026-02-06T16:49:00+03:00
2026
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф, россия, происшествия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ, Россия, Происшествия
Объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза в 2025 году

Росфинмониторинг: объем операций физлиц с признаками дропов вырос в 1,7 раза

Мужчина у банкомата
Мужчина у банкомата. Архивное фото
Мужчина у банкомата. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Объем операций физлиц с признаками дропов в 2025 году вырос в 1,7 раза и превысил 90 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга по итогам круглого стола в Госдуме, посвященного противодействию дропперству и теневым платежным системам.
"По данным Росфинмониторинга, в 2025 году объем операций физических лиц с признаками дропов увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2024 годом и превысил 90 млрд рублей. Отмечаем рост использования в совершении подозрительных операций платежных инструментов нерезидентов и несовершеннолетних", - цитирует пресс-служба заместителя начальника юридического управления ведомства Владимира Грачева.
По его словам, существующие меры по борьбе с дропперством требуют совершенствования и дополнения, эта работа должна проводится с привлечением широкого круга заинтересованных ведомств и организаций.
Среди предлагаемых мер он назвал совместную работу с Банком России по платформе "Антидроп", ограничение количества платежных карт на одно физическое лицо, информационный обмен о дропах с зарубежными партнерами, сопровождение перевода информацией о плательщике и получателе, прямое информационное взаимодействие антифрод-подразделений и комплаенс-подразделений банков.
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Россиянам рассказали, когда дропперу грозит уголовная ответственность
17 июня 2025, 15:53
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Госдума РФРоссияПроисшествия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
