Рейтинг@Mail.ru
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/dron-2072735100.html
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше - РИА Новости, 06.02.2026
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше, пострадавших нет, сообщает польская военная жандармерия. РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:43:00+03:00
2026-02-06T16:43:00+03:00
в мире
польша
лодзинское воеводство
мазовецкое воеводство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg
https://ria.ru/20260202/polsha-2071812132.html
https://ria.ru/20251216/pomosch-2062325305.html
польша
лодзинское воеводство
мазовецкое воеводство
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_90dd3264a772f4c64bc9be7e875b03ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, лодзинское воеводство, мазовецкое воеводство
В мире, Польша, Лодзинское воеводство, Мазовецкое воеводство
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше

Небольшой беспилотник упал на территорию воинской части в Польше

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в медиабанк
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 6 фев - РИА Новости. Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше, пострадавших нет, сообщает польская военная жандармерия.
«
"Небольшой беспилотник упал сегодня на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице Великой (Лодзинское воеводство)", - говорится в сообщении.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Польше на воинскую часть упал неопознанный беспилотник
2 февраля, 22:14
По информации жандармерии, падение беспилотника "не нанесло никакого ущерба".
Военные напоминают, что использование беспилотников над военными объектами в Польше является преступлением. За это грозит до пяти лет лишения свободы.
Это не первая подобная ситуация за последнее время. Так, 28 января неопознанный дрон упал в 70 метрах от склада вооружения Второго радиоэлектронного центра Войска польского в Мазовецком воеводстве.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
СМИ: восточные страны ЕС хотят больше помощи из-за якобы российской угрозы
16 декабря 2025, 11:53
 
В миреПольшаЛодзинское воеводствоМазовецкое воеводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала