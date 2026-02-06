https://ria.ru/20260206/dron-2072735100.html
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше - РИА Новости, 06.02.2026
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше, пострадавших нет, сообщает польская военная жандармерия. РИА Новости, 06.02.2026
Неизвестный дрон упал на территорию воинской части в Польше
Небольшой беспилотник упал на территорию воинской части в Польше