Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае
Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае - РИА Новости, 06.02.2026
Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае
Дожди на побережье Краснодарского края в выходные могут привести к подъему уровня воды в реках от Анапы до Магри до неблагоприятных отметок, сообщила РИА... РИА Новости, 06.02.2026
Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае
Макарова предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае в выходные