Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае
17:54 06.02.2026
Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае
Дожди на побережье Краснодарского края в выходные могут привести к подъему уровня воды в реках от Анапы до Магри до неблагоприятных отметок, сообщила РИА...
2026-02-06T17:54:00+03:00
2026-02-06T17:54:00+03:00
Синоптик предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае

Макарова предупредила об опасности паводков в Краснодарском крае в выходные

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяПляж в Сочи во время проливных дождей
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Пляж в Сочи во время проливных дождей. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Дожди на побережье Краснодарского края в выходные могут привести к подъему уровня воды в реках от Анапы до Магри до неблагоприятных отметок, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Осадки будут на юге, связанные с влиянием южного циклона, который идет со стороны Средиземного моря. В Крыму и в районе Сочи будут дожди. В местах даже грозы возможны, ветер - до 20 метров в секунду. На реках черноморского побережья от Анапы до Магри ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах, в районе Красной Поляны и выше - осадки в виде дождя", - сказала агентству Макарова.
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Синоптик назвала регионы России, в которых наступит ранняя весна
