Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей
16:23 06.02.2026 (обновлено: 16:25 06.02.2026)
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей
россия, дмитрий якубовский
Россия, Дмитрий Якубовский
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей

Кредиторы предъявили к Якубовскому требования на 4,3 миллиарда рублей

© iStock.com / Vyacheslav TarnavskiyМужчина считает деньги
Мужчина считает деньги - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / Vyacheslav Tarnavskiy
Мужчина считает деньги. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кредиторы предъявили к адвокату и предпринимателю Дмитрию Якубовскому, известному в 1990-е годы как "генерал Дима", чью процедуру банкротства завершил арбитражный суд Московской области, требования на сумму около 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"За период проведения процедуры сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 4 265 236 030,47 руб. В ходе процедуры банкротства погашение требований не производились", - говорится в определении суда о завершении процедуры реализации имущества Якубовского.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Суд завершил банкротство "генерала Димы", адвоката Дмитрия Якубовского
Вчера, 13:43
Между тем, ранее в других судебных актах отмечалось, что в ходе банкротства было реализовано 40 принадлежавших Якубовскому земельных участков с таунхаусами в Одинцовском районе Подмосковья. Недвижимость находилась в залоге у ВЭБа, обязательства Якубовского перед которым составляли около 2,6 миллиарда рублей, и была продана за 785 миллионов рублей.
Суд 4 февраля завершил процедуру банкротства "генерала Димы" и применил правило об освобождении его от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами. "Освободить Якубовского Д.О. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства", - сказано в определении суда.
Якубовский ранее занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных "силовиков", в частности с начальником службы безопасности президента РФ Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ.
Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы бизнесмена Сергея Михайлова и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.
Девушка в торговом центре - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Суд признал владельца ТЦ "Перовский" в Новогирееве банкротом
5 февраля, 09:59
 
