Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кредиторы предъявили к адвокату и предпринимателю Дмитрию Якубовскому, известному в 1990-е годы как "генерал Дима", чью процедуру банкротства завершил арбитражный суд Московской области, требования на сумму около 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Суд 4 февраля завершил процедуру банкротства "генерала Димы" и применил правило об освобождении его от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами. "Освободить Якубовского Д.О. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства", - сказано в определении суда.