https://ria.ru/20260206/dolgi-2072731537.html
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей - РИА Новости, 06.02.2026
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей
Кредиторы предъявили к адвокату и предпринимателю Дмитрию Якубовскому, известному в 1990-е годы как "генерал Дима", чью процедуру банкротства завершил... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T16:23:00+03:00
2026-02-06T16:23:00+03:00
2026-02-06T16:25:00+03:00
россия
дмитрий якубовский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_5d69f2cd5b54f6bc809855f307ba1505.jpg
https://ria.ru/20260206/sud-2072689333.html
https://realty.ria.ru/20260205/perovskiy-2072380283.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938635596_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_8ca0f722933c764c57984348284667e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий якубовский
Россия, Дмитрий Якубовский
Долги "генерала Димы" Якубовского превысили 4 миллиарда рублей
Кредиторы предъявили к Якубовскому требования на 4,3 миллиарда рублей
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кредиторы предъявили к адвокату и предпринимателю Дмитрию Якубовскому, известному в 1990-е годы как "генерал Дима", чью процедуру банкротства завершил арбитражный суд Московской области, требования на сумму около 4,3 миллиарда рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"За период проведения процедуры сумма требований конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, включенных в реестр требований кредиторов, составляет 4 265 236 030,47 руб. В ходе процедуры банкротства погашение требований не производились", - говорится в определении суда о завершении процедуры реализации имущества Якубовского
.
Между тем, ранее в других судебных актах отмечалось, что в ходе банкротства было реализовано 40 принадлежавших Якубовскому земельных участков с таунхаусами в Одинцовском районе Подмосковья
. Недвижимость находилась в залоге у ВЭБа, обязательства Якубовского перед которым составляли около 2,6 миллиарда рублей, и была продана за 785 миллионов рублей.
Суд 4 февраля завершил процедуру банкротства "генерала Димы" и применил правило об освобождении его от исполнения оставшихся обязательств перед кредиторами. "Освободить Якубовского Д.О. от дальнейшего исполнения требований кредиторов, в том числе требований, не заявленных в ходе проведения процедуры банкротства", - сказано в определении суда.
Якубовский ранее занимал различные посты в высших эшелонах власти, запомнился скандалами с участием высокопоставленных "силовиков", в частности с начальником службы безопасности президента РФ
Александром Коржаковым и Михаилом Барсуковым, который позднее стал директором ФСБ
.
Якубовский был дважды судим, отбывал наказание в спецзоне для бывших сотрудников правоохранительных органов и спецслужб. Он вышел на свободу в 1998 году, а в 2001 году судимости были сняты. В качестве адвоката он представлял интересы бизнесмена Сергея Михайлова
и бывшего топ-менеджера "Аэрофлота
" Николая Глушкова
.