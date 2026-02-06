Рейтинг@Mail.ru
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 06.02.2026
https://ria.ru/20260206/dokhody-2072781833.html
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году - РИА Новости, 06.02.2026
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году
Реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году выросли на 7,4% после роста на 8,2% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они замедлили рост до 5,8% РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T19:11:00+03:00
2026-02-06T19:11:00+03:00
экономика
федеральная служба государственной статистики (росстат)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_0:233:3083:1967_1920x0_80_0_0_da9e6e6a45c9de906066ca9ae0a00a8d.jpg
https://ria.ru/20260116/rosstat-2068393962.html
https://ria.ru/20260206/zarplaty-2072781222.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/15/1985005448_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5bc92e3eb918b044c8a9586e0da59582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, федеральная служба государственной статистики (росстат), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году

Росстат: реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году выросли на 7,4%

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль на калькуляторе
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году выросли на 7,4% после роста на 8,2% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они замедлили рост до 5,8% в годовом выражении с 7,7% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Росстат сообщил уровень инфляции в России за 2025 год
16 января, 19:12
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 7,4%, в IV квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 5,8%", - говорится в документе.
В публикации Росстата скорректированы квартальные оценки роста реальных располагаемых доходов в 2025 году. По новой оценке ведомства, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 7,1% (против 8,7%), во втором - на 10,1% (10,4%), в третьем - на 7,7% (8,5%). Также повышена оценка роста реальных располагаемых доходов в 2024 году - до 8,2% с прежних 7,3%.
Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году вырастут на 7,1%. В 2025 году ожидается их рост на уровне 6,1%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Реальные зарплаты в России в ноябре выросли на 5,8%
Вчера, 19:08
 
ЭкономикаФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала