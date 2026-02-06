Росстат рассказал, на сколько выросли доходы россиян в 2025 году

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Реальные располагаемые доходы россиян в 2025 году выросли на 7,4% после роста на 8,2% годом ранее, в четвертом квартале прошлого года они замедлили рост до 5,8% в годовом выражении с 7,7% в третьем, свидетельствуют данные Росстата.
Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию.
"Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 7,4%, в IV квартале 2025 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 5,8%", - говорится в документе.
В публикации Росстата скорректированы квартальные оценки роста реальных располагаемых доходов в 2025 году. По новой оценке ведомства, реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале выросли на 7,1% (против 8,7%), во втором - на 10,1% (10,4%), в третьем - на 7,7% (8,5%). Также повышена оценка роста реальных располагаемых доходов в 2024 году - до 8,2% с прежних 7,3%.
Минэкономразвития прогнозировало, что реальные располагаемые доходы россиян в 2024 году вырастут на 7,1%. В 2025 году ожидается их рост на уровне 6,1%.