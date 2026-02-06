https://ria.ru/20260206/dokhody-2072582354.html
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов - РИА Новости, 06.02.2026
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости,... РИА Новости, 06.02.2026
2026-02-06T00:22:00+03:00
2026-02-06T00:22:00+03:00
2026-02-06T00:22:00+03:00
экономика
euroclear
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057928797_0:120:2500:1526_1920x0_80_0_0_8408c33bb19db8e00f8c1c1bc7ef8cf6.jpg
https://ria.ru/20260205/sanktsii-2072348870.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1b/2057928797_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_295470a786a981e873793ff571f31c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, euroclear, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
РИА Новости: доходы Euroclear от заморозки активов из РФ достигли €17 миллиардов