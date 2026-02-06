Рейтинг@Mail.ru
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов - РИА Новости, 06.02.2026
00:22 06.02.2026
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов - РИА Новости, 06.02.2026
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов
Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости,... РИА Новости, 06.02.2026
экономика, euroclear, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Euroclear, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Раскрыты доходы Euroclear от заморозки российских активов

РИА Новости: доходы Euroclear от заморозки активов из РФ достигли €17 миллиардов

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Депозитарий Euroclear за последние четыре года заработал на замороженных российских активах примерно 17,2 миллиарда евро, подсчитало РИА Новости, проанализировав отчетности организации.
В прошлом году его доходы от удерживаемых активов ЦБ и частных российских инвесторов составили 5,1 миллиарда евро. При этом годом ранее депозитарий заработал еще больше - 6,9 миллиарда. В первые два года "заморозки" совокупно было получено 5,2 миллиарда евро.
Главным образом депозитарий получает доходы от суверенных российских активов, однако их начали учитывать отдельно лишь в 2024 году. В результате с активов ЦБ Euroclear заработал 9,9 миллиарда евро. Около 4 миллиардов депозитарий мог потенциально получить в 2022-2023 годах.
Всего в Euroclear хранится 195 миллиардов евро российских активов, которые были заморожены в результате европейских санкций.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Европе высмеяли регулярные санкции ЕС против России
Вчера, 02:50
Вчера, 02:50
 
ЭкономикаEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
