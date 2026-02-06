Рейтинг@Mail.ru
13:10 06.02.2026 (обновлено: 13:17 06.02.2026)
В США убеждены, что новый договор по ядерным вооружениям станет долговечным
В США убеждены, что новый договор по ядерным вооружениям станет долговечным
В США убеждены, что новый договор по ядерным вооружениям станет долговечным

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США уверены, что новый договор по ядерным вооружениям, который придёт на смену ДСНВ, будет рассчитан на долгосрочную перспективу, следует из заявления заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Динанно.
"Мы реализуем видение президента (США - ред.) Дональда Трампа по созданию нового, улучшенного и модернизированного договора по ядерным вооружениям, который будет действовать ещё долгие годы", - сказал он в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.
США назвали соглашение по ядерному оружию лишь с одной страной неуместным
В миреСШАДоговор СНВ-3Дональд ТрампЖенева (город)
 
 
