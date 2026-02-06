В США убеждены, что новый договор по ядерным вооружениям станет долговечным

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. США уверены, что новый договор по ядерным вооружениям, который придёт на смену ДСНВ, будет рассчитан на долгосрочную перспективу, следует из заявления заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томаса Динанно.